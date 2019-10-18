"Фейковый референдум и пакт Расторгуева": пранкеры напугали Аляску "российской аннексией"

Эта запись лежала в архиве у пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) довольно долго, а 18 октября, в День Аляски, ее решили обнародовать. Звонили телефонные шутники губернатору Аляски Майку Данливи под видом тогдашних украинских властей - премьера Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого. "КП" приводит самые интересные фрагменты из переданной пранкерами беседы:

СЛИТОК ЗОЛОТА ДЛЯ ПОРОШЕНКО

"Гройсман":

- Мы ознакомились с туристической программой Аляски, очень интересны индустрия круизов, национальные парки, ваша история в плане Клондайка. Наш президент [на момент записи разговора - прим.ред.] Петр Порошенко - очень творческий человек, было бы замечательно, если бы он приехал на территорию Клондайка, допустим, на собачьих упряжках и поискал бы золото.

Данливи:

- Да, это очень интересно, у нас огромное количество ископаемых, ресурсов, в том числе золота. Мы могли бы разработать план, как это можно сделать, когда бы он мог приехать и все это провернуть.

"Гройсман":

- Получится ли подкинуть слиток золота? Он был бы очень счастлив.

Данливи:

-Я думаю, мы сможем организовать это с ребятами.

Губернатор штата Аляска Майк Данливи. Фото gov.alaska.gov

РОССИЯ ЗАСЫЛАЕТ ДЛЯ ПРОВОКАЦИЙ СОБЧАК

"Чалый":

-Я хотел бы предупредить вас о русской угрозе. Как вы знаете, амбиции Путина - это покорение Арктики, и старинная русская мечта - возвращение Аляски.

Данливи:

-Я слышал об этом, я читал об этом и слежу за ситуацией, как и наш президент.

"Чалый":

- Да, согласен, но я также слышал о неких секретных переговорах между Путиным и Трампом, которые они провели не так давно и которые легли в основу так называемого пакта Расторгуева, это спецпредставитель России по делам Аляски.

Данливи:

- Это интересно, но эта земля принадлежит жителям Аляски. Мы американцы и не хотим становиться частью России. Поэтому я даже не знаю, что тут можно обсуждать.

"Чалый":

- Да, это совершенно сумасшедшая идея, но совсем недавно такая же ситуация с Крымом тоже казалась полным сумасшествием. Они верят, что Россия на самом деле не продавала Аляску в 1867 году, а лишь сдала в аренду на 99 лет, и этот срок завершен.

Посол Украины в США Валерий Чалый.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Данливи:

- У них земля будет гореть под ногами.

"Гройсман":

-Я знаю, что уже на территории Аляски ведется работа российских спецслужб по подкупу местных жителей, индейцев и эскимосов-алеутов, как нам сообщили коллеги из Госдепартамента.

Данливи:

-Спасибо большое. Мы действительно ценим вашу помощь и передадим информацию спецслужбам в Вашингтоне.

"Гройсман":

-Знаю, у вас есть партия независимости Аляски. Они хотят провести фейковый референдум о том чтобы признать ваш регион независимым и начать процедуру по включению его в состав России. Могу назвать имена. Это, например, телеведущая Ксения Собчак, она неофициально общается с представителями политических сил, гражданского общества, чтобы привлечь на сторону России. Она как раз собирается на Аляску, чтобы устроить провокации.

Данливи:

-Спасибо за информацию, мы передадим спецслужбам в Вашингтоне.

БАНЯ, ВОДКА, ГАРМОНЬ И ЛОСОСЬ

"Чалый":

-Знаете ли вы, что Россия уже проводит кампанию по аннексии Аляски в Вашингтоне?

Данливи:

-Я не в курсе. До меня доходили слухи, но я не знаю подробностей.

"Чалый":

-Это происходит прямо сейчас. Прямо под окнами нашего посольства идет концерт российских певцов. Это популярные российские исполнители как 50Cent. Он поет песню, в которой требует вернуть Аляску России и пугает последствиями. В песне поется, что Аляска воссоединится с Россией при помощи бани, водки, гармони и лосося. Я открою окно, чтобы вы могли это услышать.

Данливи:

-Спасибо за информацию. У вас есть информация, которой нет у нас.

"Чалый":

-Слушайте-слушайте! (Звучит песня Любэ "Не валяй дурака, Америка". - Ред.). Здесь огромная толпа слушает их, очень много американцев и все, похоже, счастливы. Я считаю, этого человека необходимо внести в санкционный список и изгнать из США. Скоро он собирается отправиться к вам и организовать свои сатанинские пляски, а также весьма вероятно, что он будет раздавать грязные путинские деньги местному населению. Будьте осторожны.

Данливи:

-Очень вам благодарен.

"Чалый":

-Его имя Николай Расторгуев.

Данливи:

-Спасибо большое, мы обсудим этого человека с нашими ребятами.

Пранкеры "Лексус" (Алексей Столяров, слева) и "Вован" (Владимир Кузнецов).Фото: Иван МАКЕЕВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

-Мы позвонили, так как тема "возвращения Аляски" достаточно популярна в нашей стране. Но мы рассматриваем ее исключительно несерьезно. Интересно было узнать, что же думают об этом власти самого штата и в курсе ли они об очередной якобы эроссийской угрозе, - пояснил "КП" пранкер Вован.

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