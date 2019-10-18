На шопинг — с авоськой: пластиковые пакеты собираются запретить как вредные для экологии

Магазины могут остаться без привычных уже одноразовых пластиковых пакетов. Их предлагается запретить. Правда, не прямо так сразу, а поэтапно - постепенно снижая их производство и использование. Такой законопроект с поправками в законодательство об отходах разрабатывает Роспотребнадзор.

Мотивы понятны. Полиэтилен, хоть и удобен в быту, но крайне вреден для окружающей среды. Во многих странах использование одноразовых пластиковых пакетов уже ограничено.

Первым такой запрет ввел еще в 2002 году Бангладеш, с тех пор ему примеру в той или иной степени последовали еще 40 стран. В Евросоюзе, в частности, предполагается сократить потребление пластиковых пакетов до 40 штук в год на человека к 2025 году. Там, собственно, и от одноразовой пластиковой посуды хотят отказаться — в 2018 году Европарламент поддержал такой запрет с 2021 года.

Акция "За отказ от пластиковых пакетов" в Киеве, весна 2019 года. Украинские экологи стараются не отставать от Европы в моде на запрет пластика.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но Россия, как известно, та еще Европа. Граждане уже заволновались: теперь что, с авоськами в магазины ходить? И не ожидать ли какого подвоха - не придется ли за что-то платить больше?

- То, что Россия с опозданием на 20 лет решила бороться с пластиком - это, безусловно, хорошо. Проиграют от этого только производители пластика, - считает председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - Главный бонус для потребителя - более чистая земля, вода, воздух и в конечном счете сами продукты, поскольку пластиковые пакеты - один из самых мощных загрязнителей окружающей среды. Чем заменить? Самый лучший во всех отношениях вариант - многоразовая тканевая сумка, которая удобно складывается и носится с собой. Или авоська, если кому подходит такой дизайн. В любом случае, сейчас недостатка в возможных вариантах нет.

Эксперты напоминают, что для потребителя одноразовые пакеты, как правило, совсем не бесплатны. В большинстве магазинов эконом-класса и средней ценовой категории за них берут плату. А в более дорогих магазинах они только выглядят бесплатными - их цена уже заложена в торговую наценку.

2001 год. Волонтеры из Всемирного фонда дикой природы предлагают отдыхающим на сочинском пляже полиэтиленовые пакеты для мусора. Через двадцать лет защитники природы будут ратовать за отказ от них. Фото Виктора Клюшкина (ИТАР-ТАСС)

- Но есть другая проблема, - рассуждает Янин. - Одноразовые пакеты, которые выдают на выходе, - это ведь только часть всей пластиковой упаковки. Она в большом количестве присутствует и в самом торговом зале, почти все продукты во что-нибудь запаковываются. И тут найти замену гораздо сложнее, нужны новые технологические решения.

- Считаю, что полностью запрещать пластиковые пакеты не стоит. Можно создать условия, при которых их использование будет невыгодно. К примеру, сделать стоимость пластикового пакета выше, чем бумажного. Покупатели сами сделают свой выбор в пользу последнего, и тогда этот процесс будет естественным и постепенным, - сообщил «КП» исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. - Также важно создать условия и дать время производителям пакетов перестроиться на другой формат. И одновременно надо разработать финансовые и юридические условия для развития малого бизнеса или стартапов по выпуску продукции, которая сможет заменить пакеты.

По оценкам, потребление пластиковых пакетов и сумок, включая одноразовые, в России в 2018 году сократилось на 6% - что эксперты уже считают хорошим знаком. Но остается существенным — 41,7 млрд штук. Получается — порядка 280 с лишним пакетов в год на человека.