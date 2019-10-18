Ведущие компании России и Абу-Даби заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в нефтегазовой отрасли

Заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса «Газпром нефти» Владислав Барышников и глава дирекции разведки и добычи ADNOC Абдуль Муним Сейф аль-Кинди подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Планируется оценить взаимовозможности в ходе совместной разведки и добыче высокосернистого газа, усовершенствования методов газо- и нефтепереработки, а также инновационных методов исследования карбонатных коллекторов.

Как сообщает сайт «Газпром нефти», в ходе совместной работы планируется развивать производственные аналитические системы для быстрой разведки, качественной добычи, переработки, логистики и сбыта углеводородов.

"Мы надеемся, что данное рамочное соглашение положит начало взаимовыгодному партнерству, которое в долгосрочной перспективе придаст дополнительную ценность проектам наших компаний" - отметил Абдуль Муним Сейф аль-Кинди.

"Уверен, что объединение опыта, ресурсов и компетенций будет способствовать укреплению позиций обеих компаний на международном рынке энергоресурсов. Кроме того, партнерство создает потенциал для перспективных решений, значимых для достижения целей технологической стратегии «Газпром нефти» и преодоления вызовов, стоящих перед всей отраслью" - заявил Владислав Барышников.

Для справки: ADNOS является одной из лидирующих на мировом уровне диверсифицированных групп в области нефтехимии и энергетики. Ее добыча составляет около 3 млн баррелей нефти и, примерно 10,5 млрд куб. футов газа в сутки, включает в себя четырнадцать специализированных совместных и дочерних предприятий, благодаря чему считается катализатором диверсификации и роста в ОАЭ .