«Народный участковый» – 2019: Выбери лучшего «Анискина» страны!

1 ноября в МВД России начинается финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 44 тысяч сотрудников.

Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

В итоге победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 15 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

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Голоса не принимаются: с IP-адресов, закрепленных за открытыми proxy-серверами, с одной учетной записи более одного раза в течение всего периода голосования, с учетных записей Mail.ru и Yandex (и всех их серверов, таких как inbox.ru, list.ru и пр.), в связи с простотой роботизирования учетных записей с целью накруток. Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени. Организатор оставляет за собой право провести технический аудит протоколов голосований и удалить голоса, которые будут считаться накрученными.