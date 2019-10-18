Старт дан: с чего начать и как развернуть свое дело

Блестящая бизнес-идея может навсегда остаться лишь задумкой в голове своего создателя, не рискнувшего воплотить ее в жизнь из страха гипотетической бюрократизации процесса ее реализации. Но все гораздо проще - через сеть региональных центров «Мой бизнес» любой, даже самый нестандартный бизнес, можно организовать максимально просто, получив весь возможный комплекс поддержки от государства.

КАК ВСЕ УСТРОЕНО

Перед посещением центра «Мой бизнес» не обязательно штудировать интернет по запросу «как открыть свое дело». Специалисты центра рассказывают обо всех основных нюансах и подводных камнях предпринимательства. Визит не потребует онлайн-регистрации. Достаточно личного обращения в центр «Мой бизнес».

Например, вы хотите зарегистрировать и начать свое дело.

Вначале вам предложат выбрать форму предприятия, чаще всего это ООО или ИП, а для тех, кто не планирует нанимать сотрудников, возможна регистрация в качестве самозанятого. Также вам предложат определиться с названием компании и ее направлением деятельности, выбрав из реестра коды ОКВЭД.

Для регистрации каждой из форм предприятия необходим определенный пакет документов.

Самозанятым и индивидуальным предпринимателям для старта достаточно взять с собой паспорт.

Есть нюанс, самозанятые пока не входят в реестр субъектов МСП, проект по мерам господдержки для самозанятых - пилотный и реализован пока в четырех субъекта Российской Федерации. Но география эксперимента все время расширяется.

Получить услугу регистрации можно, не выходя из офиса «Мой бизнес», ведь во всех центрах расположены МФЦ, где примут заявление о регистрации фирмы или физлица в качестве предпринимателя.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя нужно оплатить госпошлину 800 рублей. Для регистрации юридического лица госпошлина составит 4000 рублей. В обоих случаях необходимо ждать около трех дней ответа из налоговой.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Фатима Аванесова не первый год в предпринимательстве, однако, открывая частную школу в Подмосковье, женщине не хватило собственных средств, пришлось воспользоваться дополнительной мерой поддержки - микрозаймом. Для этого Аванесова обратилась в один из центров «Мой бизнес».

- Мы работаем в сфере образования уже достаточно долго. Я - ИП, и у меня в собственности имеется помещение, в котором мы и планируем открыть школу. Но потребовалась реконструкция здания, где находится это помещение. Для этих целей нам не хватало средств, и микрозаем оказался очень своевременной и нужной мерой поддержки. Этой услугой мы воспользовались уже два раза. Все очень удобно, к тому же процентная ставка составляет всего 5,5%! Об этой мере поддержки я узнала от коллег. Сейчас мой бизнес находится на стадии лицензирования. Школа открывается в сентябре 2020 года. Для ее оформления мы наняли талантливого дизайнера, и после ремонта здание будет выглядеть великолепно, - рассказала «КП» предпринимательница.

По словам Николая Давыдова, генерального директора ООО «Лето», расположенного в г. Истре, о мерах господдержки он узнал от друзей, проживающих в другом регионе, где сервис уже был запущен.

- Мои знакомые очень хвалили эту услугу, вот и я решил попробовать, - рассказывает Давыдов. - Взял микрозаем на открытие батутного центра на 3 миллиона рублей. Кроме того, я получил гарантию для дальнейшего кредитования в банке на закупку оборудования для своего другого бизнеса - барбершопа. Еще один микрозаем мы брали на развитие лесного хозяйства. Сейчас существует множество таких эффективных инструментов господдержки. Я уверенно делаю свой бизнес, и мне странно видеть, как некоторые люди не верят, что меры господдержки работают, боятся основывать свое дело. Не бойтесь!

Центры «Мой бизнес» предлагают предпринимателям обширный спектр инструментов помощи, включающих в себя также и образовательные программы. Обучающие вебинары, форумы, круглые столы по актуальным тематикам уже доступны для всех желающих предпринимателей, причем совершенно бесплатно.

- Что такое «Мой бизнес» - это некая общая площадка для всех компаний, ИП и самозанятых, на которой осуществляется структурная поддержка субъектов МСП, - рассказал «КП» Глеб Дзбоев, заместитель директора АНО «АИР» - директор центрального офиса «Мой бизнес». - В шаговой доступности у нас есть различные фонды, предоставляющие гарантии, льготные кредиты и микрозаймы. Кроме того, у нас имеются сформированные реестры привлеченных нами организаций профессиональной консультационной поддержки по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности. Их квалифицированные представители предоставляют свои услуги для предпринимателей абсолютно бесплатно, их работа оплачивается государством. С их помощью можно получить консультацию по всем необходимым вопросам, таким как бухгалтерский учет, право, налоговый учет и многое другое. Также центры предоставляют реестры свободных помещений, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства. С его помощью вам помогут подобрать помещение для вашего предприятия. Основное преимущество центров - это то, что все необходимое для создания и развития бизнеса находится в одном месте.

Центры «Мой бизнес» также предоставляют дорогостоящие услуги центра инжиниринга, такие как разработка бизнес-плана, маркетинговые услуги, финансовое планирование, кадровые вопросы, проведение технических аудитов на условиях софинансирования. Такого рода услуги предоставляются для компаний производственников, при этом предпринимателю необходимо оплатить лишь 5% от стоимости услуги! Остальные 95% оплачивает центр «Мой бизнес». Такого рода услугу предприниматель, обратившийся в центр, может получить два раза в год.

- Такие услуги, как, к примеру, создание своего сайта, вы можете получить у специализированных компаний, сотрудничающих с центром «Мой бизнес», что уже является определенным знаком качества. Таких компаний в нашем реестре обычно больше сотни. Для того чтобы эту услугу получить, необходимо подать заявку и оформить трехсторонний договор, - уточнил Глеб Дзбоев.