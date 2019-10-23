2019-10-23T15:33:44+03:00
Общество

"Мемориал погибшим домам": В Иркутске началась операция по спасению исторического наследия

Общественники привлекают внимание властей и жителей города к проблеме массового уничтожения старинных зданий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дом врача Аркадия Рассушина в Иркутске. Фото: Яна Ушакова.Дом врача Аркадия Рассушина в Иркутске. Фото: Яна Ушакова.
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В начале прошлого года список архитектурных памятников в Иркутске резко сократился с 549 объектов до 504. Бетонные здания постепенно вытисняют деревянные постройки, многие из которых имеют большую историческую ценность и формируют уникальный облик центра города, внесенного в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общественная организация "Наследие" запустила проект по спасению таких памятников. Целью участников "Мемориала погибшим домам" является привлечение внимания населения и местных властей к проблеме массового и целенаправленного уничтожения исторических зданий.

К настоящему моменту в "копилке" активистов уже числится по меньшей мере одна победа - им удалось отстоять дом врача Аркадия Рассушина. В конце XIX - начале XX века в каждой иркутской семье знали имя этого человека, который посвятил всю жизнь спасанию людей и помощи обездоленным. Аркадий Рассушин не только лечил людей на дому, но и долгие годы работал в Базановском воспитательном приюте, где, по его же словам, "приобрел двенадцать тысяч внуков".

"Он был братом знаменитого архитектора Владимира Рассушина, который с большой долей вероятности проектировал и строил это здание", - рассказала кандидат исторических наук Яна Лисицина.

Дом этого удивительного и уважаемого человека решили снести. Объект незаконными образом убрали из списка памятников истории. Иркутским общественникам удалось защитить наследие с помощью нескольких дополнительных экспертиз и колоссальных усилий. Власти признали, что постройка обладает художественной, градостроительной, научной и мемориальной ценностью и вернули ей прежний статус.

Эта история имеет счастливый конец. В "Наследии" ждут пока начнется восстановление облика памятника и продолжают информировать население о других попытках ликвидации значимых объектов. В планах: проведение открытых выставок, публикация книги с рассказами о судьбах старинных домов, проведение экскурсий и установка памятных табличек. Все это будет делаться на средства президентского гранта.

Благодаря им же, ранее в Иркутске была открыта необычная и весьма провокационная уличная выставка. Все лето за Преображенской церковью стояли деревянные белые кресты, к которым активисты прикрепили фотографии утраченных домов с датами их "жизни" и "смерти". Всего было установлено 50 таких "надгробий".

Кладбище "погибших" домов. Фото: Николай Добронравин.

Кладбище "погибших" домов. Фото: Николай Добронравин.

Члены общественной организации хотели донести до людей, что у каждого дома своя судьба и уникальная история. Некоторые из них "умерли" от старости и недостатка заботы, какие-то были жестоко "убиты", другие - бесследно исчезли.

Однако не стоит думать только о том, что уже не вернуть. Участники проекта "Мемориал погибшим домам" призывают больше внимания уделять тем постройкам, которые еще можно спасти. Таких осталось немного, и с каждым годом они все сильнее стареют и ветшают. Если не принять срочных мер, то в скором времени на улицах российских городов вовсе не останется дорогих сердцу деревянных домов, и увидеть их можно будет лишь на потускневших фотографиях.

Присоединиться к столь значимому проекту может каждый. Вся информация о деятельности организации, ее проектах и исторических здания Иркутска содержится на сайте "Наследия".

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