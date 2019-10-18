В Москву придет пожилое бабье лето

В четверг 17 октября в столице был побит температурный рекорд 130-летней давности. Столбик термометра добрался до отметки 17,8 градуса и таким образом на 0,4 градуса превзошел достижение, установленное в далеком 1889 году.

Однако, погода не собирается останавливаться на достигнутом. И уже в субботу синоптики не исключают нового рекорда. По прогнозам дневная температура будет колебаться в пределах 15-17 градусов Цельсия.

Хорошая погода будет радовать москвичей и в начале следующей недели. Дождей не ожидается, но температура все же понизится, начиная со вторника в дневные часы воздух будет прогреваться примерно до 10 градусов. Тем не менее, температура все равно будет на 6 градусов выше климатической нормы.

Такое кратковременное возвращение теплой погоды в октябре метеорологи шутя называют «пожилым бабьем летом». Потепление в конце августа именуется молодым бабьим летом, а сентябрьский бархатный сезон - зрелым. Теплынь установилась благодаря обширному антициклону, который расположился на огромной территории страны от Причерноморья, до низовья Оби. Скорее всего, это будут последние теплые выходные для жителей столичного региона в этом году. Постарайтесь провести их так, чтобы не было мучительно больно за то что шикарный уик-энд вы проторчали дома.