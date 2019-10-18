2019-10-18T19:14:38+03:00
Политика

Дамаск взял под контроль погранпереход в Турцию

На северо-востоке страны Дамаск не контролировал границу около шести лет
Александр КОЦ@sashakots
Поделиться:
Контроль над северо-восточной границей Дамаск потерял около шести лет назадКонтроль над северо-восточной границей Дамаск потерял около шести лет назадФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Бойцы Курдских сил самообороны и правительственных войск Сирии, забравшись на арку погранперехода в городке Кобани, вешают свои флаги. За не очень широкой нейтральной полосой – бетонный забор, обнесенный колючей проволокой и флаг Турции. Кажется, что на той стороне никого нет, турецкие пограничники из своих казарм не выходят. А военные следят за празднующими сирийцами с наблюдательного пункта на пригорке в паре километров от границы.

- Мы пришли сюда почти двое суток назад, - рассказал мне сирийский боец Али, спустившись с арки. – Курды нас встретили нормально – как военные, так и местное население. Теперь мы будем защищать свою страну здесь, если турки задумают наступление на этом направлении.

- Сирийцы нам как братья, мы жители одной страны. Вполне логично, что мы вместе должны сражаться против внешнего агрессора в лице Турции. Курды – бойцы опытные, турки об этом знают. Уже неделю они не могут взять маленький городок на границе размером пять на пять километров. С помощью сил сирийской армии мы управимся в два раза быстрее, - спустился следом курд. И это было лишь одно из мнений, которые бытуют в не очень однородной курдской среде.

Для Сирии это вроде незначительное событие является историческим. Ведь контроль над северо-восточной границей Дамаск потерял около шести лет назад. Сначала эти территории заняли всевозможные оппозиционные группировки. Затем их вытеснил ИГИЛ (запрещен в России – ред.), который в свою очередь выдавливали курдские отряды при помощи коалиционных войск Запада.

Сирийские войска взяли под контроль погранпереход на границе с Турцией в городке Кобани.Наш спецкор Александр КОЦ передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира»

РЕПОРТАЖ

Матерное послание русским на базе США в Сирии оставил переводчик-украинец

Наш спецкор Александр Коц передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей
СК проверяет обстоятельства ЧП на борту рейса Пхукет-Москва, где умер годовалый ребенок
Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов
Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России
МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений
ЕС предупредил Вашингтон о вводе ответных пошлин по делу Airbus
Подполковников из ОВД "Дорогомилово" задержали за взятку в 12 миллионов от адвоката
Кейт Миддлтон сравнили с принцессой Жасмин из сказки
Эрдоган намерен обсудить с Путиным создание зоны безопасности в Сирии
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на своем последнем саммите
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
В Каталонии проходит всеобщая забастовка
На авиашоу в Бельгии украинский Су-27 «сдул» людей
Литва закупит американских «ястребов» вместо советских Ми-8
В Сети высмеяли Трампа за ошибку в произношении дома моды
Эрдоган не забудет «невежливое» письмо Трампа
Пивные заведения в Липецкой области будут работать по единым стандартам
В Минобороны нашли доказательства принадлежности России арктического шельфа
В выходные Москву ждут новые температурные рекорды
Власти Эстонии хотят запретить подросткам солярии и тату
Диетолог назвала безопасную норму потребления яиц
Эрдоган назвал ложью сообщение о возобновлении операции в Сирии
Туристы покинули заблокированный протестующими собор в Барселоне
Состоялся первый «женский выход» в открытый космос
Роспотребнадзор о пластиковых пакетах: Планируется сокращать производство
Адвокат объяснил, чем опасны для Бочкаревой регулярные неявки в суд