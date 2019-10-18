Ресторатор Антон Винер и «Щелково Агрохим» введут контроль за продуктами от поля до тарелки посетителя

Ведущий производитель средств защиты растений «Щелково Агрохим» и ресторатор Антон Винер, совладелец проектов «Урюк», OSH, Anton Bar и др., объявили о начале партнерства в создании сертифицированной системы контроля продуктов питания. Это первый отечественный опыт коллаборации компании по производству средств защиты растений и одного из крупнейших рестораторов Московского региона. Соответствующий меморандум был подписан в рамках прошедшей в Москве сельскохозяйственной выставки «Золотая осень-2019».

Качественное продовольствие начинается с грамотных, научно обоснованных агротехнологий и ответственного земледелия. Следование строгим стандартам должно распространяться на все этапы производства – от поля до готового блюда. В связи с этим ведущий производитель средств защиты растений – компания «Щелково Агрохим» – и ООО «Винер Групп», занимающееся развитием ресторанных сетей, объявили о старте реализации пилотного проекта по внедрению системы контроля качества продуктов питания на базе аккредитованных лабораторий. Там продукция, используемая для приготовления блюд в ресторанных сетях Антона Винера, будет исследоваться на содержание остаточных следов пестицидов. По итогам проверки блюда в меню будут специальным образом промаркированы – это значит, что они соответствуют самым высоким стандартам качества.

«Проблема применения пестицидов не новая. Потребители относятся к ним с опаской, но в то же время пестициды являются благом для человечества – они позволяют производить большие объемы продукции с хорошими потребительскими характеристиками, – пояснил генеральный директор «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов. – Однако мы призываем ответственно применять средства защиты растений и контролировать наличие пестицидов в конечных продуктах. Наш совместный проект предполагает внедрение такой системы контроля качества. Чтобы гости, придя в рестораны Антона Винера, не только получали удовольствие от интерьера, обслуживания и вкуса блюд, но и были уверены в безопасности продуктов».

«Если раньше мы не фиксировали вопросы от гостей о безопасности исходных продуктов для приготовления блюд, то теперь просьбы разъяснить, «что внутри», звучат все чаще, – поясняет причины создания коллаборации Антон Винер. – Мы всячески поддерживаем всероссийский тренд на развитие качества питания и внедрение принципов здоровой кухни. Совместный со «Щелково Агрохим» проект мы хотим интегрировать во всю нашу сеть, а это порядка 30 ресторанов». Ресторатор рассчитывает, что идея будет в целом подхвачена игроками сегмента HoReCa, и тренд на здоровое питание будет активнее распространяться по всей стране.

Следующим этапом проекта станет совместная с сельхозпроизводителями работа по выращиванию экологически чистой продукции.