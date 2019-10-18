Внук Назарбаева покусал полицейского. Лондонский суд оценил это в один год условно

Суд Лондона вынес вердикт по делу выходца из центральной Азии, который устроил в столице Британии целую череду странных выходок четыре месяца назад.

3 июня сего года с молодым мужчиной по имени Айсултан приключилась истерика (другого слова не подберёшь) в одном из лондонских отелей: он бегал по зданию и около, что-то бессвязно выкрикивая. Администрация вынуждена была прибегнуть к помощи бобби (полицейских).

Два дня спустя 30-летний парень проник в расположенную неподалёку квартиру местной жительницы — простой лондонки по имени Ксения Ш. С ней он, похоже, был даже не знаком. Возможно, влез через открытое окно. Когда на этой «лежке» его застукали — сбежал по крыше и попытался проникнуть в другую квартиру.

Вновь подоспела полиция. Но Айсултан долго сопротивлялся и даже до крови прокусил руку одного из констеблей. (Что интересно, агрессивные действия хулигана и, наоборот, совершенно корректное поведение полиции были подтверждены записями носимого видеорегистратора на теле офицера).

И вот теперь суд признал парня виновным, приговорил к году условно заключения (с полутора годами дальнейшего испытательного срока). А на вопрос «доктор, что это было?» может ответить ещё одна строчка судебного приговора: Айсултану предписано пройти курс лечения от наркозависимости. Надо думать, и его последний дебош был вызван употреблением психоактивных веществ.

Всё это можно было бы посчитать одним из бесчисленных происшествий с мигрантами, которые последнее время не редкость в британской столице. Если бы не фамилия хулигана: Айсултан Назарбаев. Он приходится внуком первому президенту Казахстана — Нурсултану Назарбаеву.

Как отреагировали на поведение Айсултана влиятельные родственники — не сообщается. Напомним, его отец (зять Нурсултана Назарбаева — Рахат Алиев) был заподозрен в коррупционных преступлениях и бандитизме, бежал из Казахстана и умер в австрийской тюрьме четыре года назад.