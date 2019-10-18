Начальника полиции района Дорогомилово взяли под стражу на два месяца

Пресненский районный суд заключил под стражу руководство полиции по району Дорогомилово. Начальника полиции подполковника Дмитрия Смирнова отправили под стражу на 2 месяца. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе суда.

- Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, на срок предварительного следствия. До 18 декабря, - прокомментировали в суде.

Дмитрия Смирнова и начальника уголовного розыска Сергея Устинова, которого также отправили под арест на 2 месяца, подозревают в покушении на совершение мошенничества. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Если полицейских признают виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф — до миллиона рублей. Смирнов вину не признал.

Как сообщили в МВД России, подполковников задержали вечером 17 октября при получении взятки 3,5 млн рублей. Следствие считает, что это был только первый транш. Вся взятка должна была составить 12 млн рублей.

- По предварительной информации, за эту сумму высокопоставленные полицейские должны были развалить одно из уголовных дел, заведенных на бизнесмена по экономической статье, - заявил «КП» источник в правоохранительных органах.

В полиции сейчас проводят служебную проверку. В УВД по ЗАО Москвы проходят обыски. Источник «КП» связывает это с делом журналиста Ивана Голунова, против которого пытались сфабриковать уголовное дело.