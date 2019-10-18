Современные технологии отступают, сталкиваясь с упрямством чиновников

Нельзя просто так взять и продать свою собственную спецтехнику другому предпринимателю.

Ведь за техникой нужен надзор. Гостехнадзор. Который, как и все чиновники, пытается облегчить предпринимателям жизнь за счет электронных услуг и высоких технологий. Что из этого вышло? Рассказываю.

Один московский предприниматель купил у новосибирской компании самоходную дробилку. Купил в нерабочем состоянии. Отремонтировал, восстановил, и продал кемеровской фирме для работы на угольном разрезе. Да вот беда – в паспорте самоходной машины страницы закончились, некуда нового собственника внести.

Сама дробилка – в Кемеровской области, новый владелец же должен увидеть товар лицом. Продавец-предприниматель – в Москве. Что делать? В Гостехнадзор идти! Потому что по правилам государственной регистрации это ведомство обязано содействовать владельцам.

В московском отделе ведомства предпринимателю помогли: мол, ничего страшного, что машина в Кемерово, там её наш инспектор проверит, акты осмотра и сверки действительны 20 дней. Вот вам сайт, регистрируйтесь на нем, отправляйте заявление, прикрепляйте документы. Новое время, современные технологии, всё для вашего удобства!

Предприниматель наш хорошо разбирается в моторах и двигателях, а вот в IT, криптографии и программировании – не очень. Но надо же соответствовать веяниям времени!

Поэтому предприниматель:

- купил и установил электронный ключ,

- установил на своём компьютере криптографическое программное обеспечение,

- установил и обновил несколько плагинов на компьютере,

- оплатил несколько пошлин за осмотр дробилки и замену техпаспорта,

- зарегистрировался на сайте, зашел в личный кабинет, подал заявление, приложил документы.

Уф, выдохнул. И получил на сайте приглашение: такого-то числа приходите на площадку Гостехнадзора с оригиналами всех документов на вашу дробилку. Ура, работает система!

Приходит радостный с документами, а ему – отказ! Говорят: а где ваша самоходная дробилка, не видим мы. А не видим – и регистрировать не можем.

– Как так, уважаемый Гостехнадзор? – удивляется предприниматель. – Я же предъявил машину к осмотру в ваш территориальный орган – в Гостехнадзор в Прокопьевске Кемеровской области. Вот акт осмотра и сверки, подписанный не кем-нибудь, а – инженером-инспектором Гостехнадзора города Прокопьевска. Вы же мне сами подсказали, как оформить регистрацию, если машина в Кемеровской области, а я – в Москве.

Но нет, не доверяет, видимо, московский отдел Гостехнадзора своим прокопьевским коллегам. Хотим, говорят, сами эту дробилку увидеть, своими глазами.

А дробилка, на секундочку, весом – 51 тонна, аэрофлотом или почтой не отправишь. Нужен спецтранспорт, чтоб из Сибири в Москву увезти, а это расходы 3 миллиона рублей, дороже самой машины!

Вот тебе, предприниматель, и электронные услуги.

А зачем же тогда в Гостехнадзоре существуют региональные отделы? А зачем тогда в Административном регламенте по государственной регистрации спецтехники прописан пункт: «используются документы, получаемые в процессе межведомственного информационного взаимодействия с государственными инспекциями по надзору в субъектах Российской федерации»? Зачем вообще чиновникам нужен сайт, электронная почта, электронное заверение документов? Раз 50 тонн дробильной машины они хотят прямо в руки получить?

Отправил обращение начальнику объединения технических инспекций. Будем разбираться с ведомством, напоминать про важные пункты в законодательстве.