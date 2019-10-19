Почему провалились самые громкие проекты последнего десятилетия?

Заглох на старте

Задумка

Разработки народного автомобиля, работающего на электричестве, стартовали в 2010 году. Взялся за него миллиардер Михаил Прохоров. И взялся серьезно - уже через полгода появилось три образца: фургон, кросс-купе, хетчбэк. Тут же появилась возможность оформить предзаказ.

Казалось, уже пора менять проводку в гаражах, чтобы сеть выдерживала зарядку электрокаров. Больше 200 тысяч человек записалось на предзаказ, благо платить надо было по факту. Ценник на пока еще не существовавший отечественный электрокар установили в диапазоне от 360 до 490 тысяч рублей.

Но каждый год запуск производства откладывался.

- Компания слишком увлеклась техническими разработками, видением автомобиля в целом, вместо того чтобы пустить его хотя бы в мелкую серию, - считает автоэксперт Андрей Ломанов.

В 2014-м первым обладателем «Ё-мобиля» стал Владимир Жириновский. Три года спустя политик торжественно объявил, что подарок миллиардера сломался - «осыпался» аккумулятор. К тому моменту проект уже закрыли: запустить производство так и не удалось, создание «Ё-мобиля» сжирало слишком много денег. Все наработки инженеров продали институту НАМИ за символический один евро.

Почему не получилось

- «Ё-мобиль» планировался как супермассовый продукт, но организовать масштабное производство всегда тяжело и затратно, - уверен Ломанов. - Со штучным товаром проще, но и это не гарантирует успех. Посмотрите, сколько проблем у той же «Теслы»: то выпуск откладывают, то денег недосчитываются, то не выполняют гарантийных обязательств, то машины горят.

Не вышел на заданную орбиту

Задумка

Идея создать государственный поисковик «Спутник» нашла поддержку на самом высоком уровне. Тем более уже был готовый сайт, который нужно было адаптировать под требования амбициозного проекта. В 2011 году к этой работе приступил «Ростелеком». Фишками поисковика «Спутник» должны были стать встроенная защита от деструктивной и неправдивой информации, а еще встроенное взаимодействие с государственными органами. Журналисты тут же окрестили сайт «убийцей Гугла».

- С самого начала было понятно, что проект дорогой и с туманными перспективами, - говорит Денис Кусков, гендиректор TelecomDaily. - Создавать структуру, параллельную Яндексу, было нецелесообразно.

К 2018-му «Спутник» должен был войти в десятку самых посещаемых в стране сайтов. Чтобы повысить популярность ресурса, его позиционировали как семейный спецпортал, безвредный для детей и стариков. Но статистика не шла ни в какое сравнение с поисковиками-гигантами: несколько тысяч переходов на сайты против десятков миллионов в месяц. Не помог и запуск собственного браузера с функциями «детского режима» и приложением с графиками отключения горячей воды.

Почему не получилось

- Просто государство - неэффективный собственник. У Яндекса же получилось добиться успеха, - отметил интернет-эксперт Антон Меркуров. - Лучше бы власти деньги на строительство школ потратили.

В «Спутник» вложили, по разным оценкам, от $20 млн до $52 млн, но официальных данных о финансировании проекта нет. Сегодня сайт по-прежнему активен, но часть сервисов давно не работает.

- Я бы не списывал «Спутник» со счетов, - оптимистично настроен шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. - Западные владельцы того же Гугла могут в любой момент «повернуть выключатель» и отключить Россию от сервиса. Пусть уж на этот случай у нас будет неизвестный герой «Спутник».

Гранит науки пытались перевести в цифру

Задумка

Благую цель избавить школьников от лишнего груза учебников ставили перед собой в «Роснано» в 2011-м. Предлагалось разработать устройство для чтения электронных книг, которое и заменило бы привычные пособия.

Девайс Plastic Logic 100 для простоты прозвали «русским iPad». Правда, от заморского собрата он отличался радикально. Никаких тебе игр и соцсетей, чтобы ничего не отвлекало от учебы, черно-белый экран… Зато батарейки должно было хватать на неделю. Стоить такой чудо-учебник должен был 12 тысяч рублей.

В Plastic Logic 100 вложили $150 млн с замахом на широкое производство. Но дальше экспериментального тиража дело не пошло.

Второй подход к снаряду совершили уже в 2017-м. Новый девайс имел два экрана: один для просмотра и прослушивания файлов, второй на электронных чернилах, позволяющий писать. Устройство потяжелело во всех смыслах: весило не 300 граммов, как предшественник, а полтора кило и стоило 20 тысяч.

Школьники и учителя от новинки оказались не в восторге. Жаловались, что планшеты долго грузятся, а сенсорные экраны теряют чувствительность. С тех пор о проекте ничего не слышно.

Почему не получилось

- Взрослые и так уже не знают, как бы переключить внимание детей с экрана смартфона на что-нибудь реально осязаемое, на бумажную книгу-учебник и на тетрадь с ручкой. А тут еще один гаджет! - сказал «КП» шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. - Родителей за него заплатить никогда не заставишь, а раздача такого планшета всем 15 миллионам школьников обошлась бы в 300 - 600 млрд руб. Притом на закупку обычных учебников выделяется менее 10 млрд рублей в год. Явно тупиковый и безадресный проект.

Связь с Родиной

Задумка

Разрабатывать отечественный смартфон начали в компании Yota в 2010-м. Через год Yota Devices отпочковалась от материнской структуры и стала отдельной фирмой. Никакого отношения к ныне здравствующему мобильному оператору не имела.

Как водится, поначалу были громкие заявления о полностью российском продукте. Но когда дошло до производства, оказалось, что наша только разработка, а комплектующие - все сингапурские, там же и собирали гаджеты.

- Зато у первой модели YotaPhone была фишка - два автономных экрана. До сих пор ни у кого такого нет, - отметил Леонтий Букштейн.

Два экрана популярности YotaPhone не принесли.

В 2013-м первый российский смартфон продавался по 20 тысяч рублей. В запуск производства вбухали $50 млн, но за год продали товара только на пятую часть от этой суммы.

Второе поколение YotaPhone уже безнадежно уступало конкурентам по техническим параметрам. Разочарованные акционеры избавились от компании, продав ее китайцам. Там продажи тоже не пошли, и весной 2019-го было объявлено о банкротстве.

Почему не получилось

- Рынок мобильных телефонов довольно сложный. С тех пор как стартовал YotaPhone, пробиться туда смогли разве что китайские производители. Но они предлагают гаджеты, которые выглядят современно, наша же разработка, скажем так, была не миниатюрна, - говорит Букштейн. - А терпеть неудобства из чувства патриотизма наш покупатель оказался не готов.