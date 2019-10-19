Москва, построенная Федором Шехтелем: Дом с тайной молельней, МХАТ с чайкой на занавесе

Его называют отцом русского модерна. Хотя при жизни официально Федор Шехтель так и не получил диплом архитектора.

Здания, построенные по его чертежам, можно узнать интуитивно. Сглаженные углы на фасадах, башни с конусными крышами, окна разных размеров. Мастер не боялся экспериментировать. И прорабатывал каждый элемент. Сейчас почти все эти дома охраняются государством. И про каждый можно рассказывать часами.

Взять хотя бы особняк Рябушинского, в котором жил Горький. Дом является блестящим образцом модерна, при этом Корней Чуковский писал, что давно не видел такой мерзкой пошлятины. «Ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями».

Федора Шехтеля называют отцом русского модерна.

В отличие от особняка Рябушинского, куда пускают бесплатно, увидеть нынешнюю обстановку других шехтелевских зданий в большинстве случаев нельзя. У ворот охрана, а внутри расположились посольства и консульства. А вот осмотреть снаружи никто не запрещает.

Начнем с дома, в котором жил сам Шехтель.

1. В Ермолаевском переулке

С виду это строение напоминает и русскую избушку, и средневековый замок одновременно. Архитектор экспериментировал на самом себе. Потому что этот дом был собственностью Шехтеля.

Увидев, что ворота открыты, я было ринулся в маленький дворик. Но через секунду из сторожки выскочил человек в форме и пояснил, что посольство Республики Уругвай не проходной двор.

На мозаичном панно составлены литеры F и S. Инициалы архитектора. В то время он был Францем, а Федором Осиповичем стал после Первой мировой войны. Как пишут в справочниках, в знак солидарности с русским народом.

Адрес: Ермолаевский переулок, 28, стр. 1 (ст. м. «Маяковская»).

Год постройки: 1896 год.

2. Здесь был... Горький

15 минут ходьбы - и мы возле особняка Рябушинского. Того самого, о котором Чуковский отзывался так нелестно. Крыльцо напоминает огромную букву «П». Точнее, заглавную буквицу, какие раньше вырисовывали в самом начале текста. Этот особняк Шехтель построил для своего друга Степана Рябушинского, оформив в морском стиле. На стенах изображены медузы, ракушки, водоросли, черепахи. Мраморная лестница напоминает волну.

Особняк Рябушинского.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рябушинский был старообрядцем и собирателем икон. Специально для него архитектор спроектировал молельню, причем как тайную комнату. Неосведомленный человек найти ее не мог.

В 30-е годы здесь жил Максим Горький - в честь этого в 1965 году в особняке устроили музей писателя. А потому это тот редкий случай, когда шехтелевский дом можно осмотреть и внутри. Удивляет, насколько хорошо он сохранился. Атмосфера возле особняка умиротворяющая. Сад, цветочки. Под огромным каштаном - скамейка. Через дорогу - храм Большое Вознесение, в котором Пушкин венчался с Гончаровой.

Адрес: Малая Никитская, 6/2, стр. 5 (ст. м. «Тверская»).

Год постройки: 1903 год.

3. МХАТ Станиславского и Немировича-Данченко

Дальше сворачиваем в Газетный переулок и идем в сторону Тверской. Минуем подземный переход и оказываемся в Камергерском переулке. Издалека видим крупную надпись - Чеховъ. Это Московский Художественный театр, который тоже был построен по проекту Шехтеля. Точнее, реконструирован. Причем в этом случае архитектор выполнил работу во имя искусства, не взяв ни копейки. Он же придумал занавес сцены с изображением чайки, которая стала символом МХАТа.

Театр сейчас официально называется Московский Художественный театр им. А. П. Чехова. В его труппе много актеров, которых мы знаем по ролям в кино. Пореченков, Семчев, Трухин, Хабенский, Верник, Дюжев и другие.

Московский Художественный театр тоже был построен по проекту Шехтеля.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, здание театра в ближайшем будущем отреставрируют.

Адрес: Камергерский переулок, 3 (ст. м. «Театральная»).

Год реконструкции старого здания: 1903 год.

4. Меркурия несчастный лик

Проходим через Лубянский проезд и выходим на Мясницкую. Здесь примостилось еще одно детище Федора Шехтеля - фарфоровый дом. С округлой и витиеватой архитектурой. Его построили для представительства Матвея Кузнецова, который был фарфоровым магнатом. Здесь можно было купить (или заказать) посуду самого разного уровня. Клиентами были как крестьяне, так и потомственные аристократы.

Три года назад про фарфоровый дом писали все столичные газеты. И не в честь Шехтеля с Кузнецовым. А из-за обычного рабочего-мигранта, который замазал лик Меркурия. В процессе реставрации часть лица крылатого бога обвалилась, и гастарбайтер решил это исправить. В результате получилась лепнина на уровне детского сада. Прохожие заметили и сбросили фото в соцсети. Позже несчастному Меркурию сделали пластическую операцию, и теперь он такой, как все остальные.

Фарфоровый дом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас здание закрыто. Внутри идет ремонт. И, по словам рабочих, здесь будет продюсерский центр. И что сюда даже Игорь Крутой иногда приезжает.

Адрес: Мясницкая, 8/2 (ст. м. «Лубянка»).

Год постройки: 1903 год.

Статус: памятник строительства и архитектуры.

ЕЩЕ ЗДАНИЯ ШЕХТЕЛЯ В СТОЛИЦЕ

- Особняк Дерожинской (Кропоткинский переулок, 13, стр. 1)

- Ярославский вокзал (Комсомольская площадь, 5)

- Особняк Морозовой (Спиридоновка, 17)

- Особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18, стр. 1)

- Типография Левенсона (Трехпрудный переулок, 9)

- Дом Шехтеля (улица Большая Садовая, 4, - последний дом, который он построил для себя).