Из детей звезд делают суперлюдей

Времена, когда детство считалось порой счастливой и беззаботной, давно прошли. Все вокруг ошалело бегают с детьми по кружкам и секциям, рассчитывая воспитать их одновременно и теннисистами, и шахматистами, и математиками, и певцами, и полиглотами... Святое право поковыряться палочкой в луже, а пальцем - в носу попрано амбициозной родительской любовью. И звезды, конечно, не исключение. У них требования к своим отпрыскам еще выше. У многих дети в принципе не уходят с занятий, а у кого-то уже выступают с приобретенными навыками на сцене, зарабатывая приличные деньги.

Знаменитости отдают своих детей в элитные детсады и школы, где в стоимость обучения (700 тыс. - 1,4 млн руб. за учебный год) входят дополнительные развивающие и спортивные занятия. Наследники звезд занимаются иностранными языками с их носителями, балетом под началом, например, Ильзы Лиепы, плавать их учат чемпионы мира и т. п. Но есть у богатых и знаменитых любимые творческие и спортивные студии, куда они возят детей. Дети Юлии Барановской (Артем, Яна и Арсений Аршавины) как раз-таки посещают главные звездные кружки: старший сын поет в «Непоседах», дочь танцует в «Тодесе», а первоклашка гоняет мяч в Barca Academy. Мы узнали цены в любимых звездных секциях.

Гимнастика

В школе художественной гимнастики «Лина» тренируются дочки музыкантов Григория Лепса, Джигана, ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Бородина говорит, что не готовит дочь в олимпийские чемпионки, поэтому ее Маруся тренируется не каждый день, но участвует в соревнованиях и даже занимает призовые места. «Моя крошка такая маленькая и такая трудяга. Самая сильная моя! Я знаю, что тебе стоит 2 - 3 раза в неделю по 3 часа тренироваться. После школы, которая заканчивается в 15.50, ты едешь трудиться, и это еще помимо репетиторов. Дочь получила второе место на открытом первенстве по художественной гимнастике. Знаю, что и первое нас ждет, просто трудиться надо больше, но на это совсем нет времени».

Цена: «Лина». 11 тыс. руб. за 12 занятий в месяц.

Дочка Ксении Бородиной (в центре) выиграла свои первые соревнования по художественной гимнастике. Фото: instagram.com

Музыка

В «Непоседах» поют внучки Александра Маслякова и Ларисы Долиной, племянница Сергея Лазарева, дети Бориса Грачевского, Валерии Гай Германики, Сергея Филина. О занятиях в «Непоседах» старшего сына рассказывает телеведущая Юлия Барановская: «Вместе с «Непоседами» Артем пел со многими звездами нашей эстрады. Однажды даже выступал перед президентом. Они каждую неделю где-то выступают: то в Кремле, то в «Лужниках». То он ведет какую-то детскую премию, то участвует в показе, а частенько бывает, что мы ведем с ним мероприятия вдвоем - и у него, честно скажу, получается очень хорошо! Сыну такая жизнь очень нравится, поэтому он все время с горящими глазами. Конечно, успевает и учиться». В театре-студии «Непоседы» у детей серьезное расписание: уроки музыкальной грамотности, вокала, хореографии, техники речи, сценической пластики.

Цена: «Непоседы». 25 тыс. в месяц по 8 часов в неделю.

Дочка Александра Маслякова-младшего Таисия поет в «Непоседах». Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

Футбол

После того как в столице открылась футбольная Barca Academy, она стала одной из самых модных секций. Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков год назад привел туда наследника: «Я отдал сына в детскую школу футбольного клуба «Барселона». Энджел учится там с удовольствием. Ему нравится - из Испании приезжают игроки, проводят тренировки, а по итогам года лучшие ученики едут туда на соревнования. Три раза в неделю тренировки, а по воскресеньям игры. Я приезжаю болеть за сына. Никакой сверхзадачи нет: Энджел играет, ему нравится, он кайфует. Футбольных прогнозов на будущее пока не делаем».

Не пропускает тренировки даже ради премьеры мультиков Аршавин-младший: Арсений бывал здесь и со своим папой Андреем Аршавиным. А вот Филипп Киркоров в этом году по совету знакомого футбольного агента перевел сына Мартина из Barca Academy в академию футбольного клуба ЦСКА.

Цена: Barca Academy.

Для детей с 6 лет - 38 тыс. руб. за 16 занятий в месяц.

Сын Сергея Жукова обожает футбол. Фото: instagram.com

Фигурное катание

В академии фигурного катания Angels of Plushenko («Ангелы Плющенко») по индивидуальной программе занимается сын ее основателя Саша Плющенко (он же пресловутый Гном Гномыч). Евгений Плющенко научил кататься дочек Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова. У младшего сына олимпийского чемпиона расписание гораздо строже, чем у наследников звезд. Недавно мама юного фигуриста опубликовала его расписание, где тренировки расписаны с 9 утра до 5 вечера.

Цена: Angels of Plushenko.

Группа начальной подготовки, за три тренировки в неделю 22 тыс. руб. в месяц.

Танцы

Выпускники школы-студии балета Аллы Духовой «Тодес» танцуют в коллективах главных эстрадных звезд нашей страны. Ну а дети этих самых звезд учатся танцевать в «Тодесе». Здесь пляшут наследники Романа Костомарова, Александра Реввы, Юлии Барановской. Впечатлениями от занятий наследницы делится Ани Лорак: «Дочка сама по жизни артистка, и в «Тодесе» она еще больше раскрылась. Она садится на шпагат уже, чувствует ритм, а еще раскрепощается в целом, более свободно себя чувствует».

Цена: «Тодес». 11 тыс. руб. за 12 занятий в месяц.