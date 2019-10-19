От Кови требуют крови

В США недовольство игрой российского ветерана выходит на новый уровень. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ночь на пятницу стал главным антигероем дня. В противостоянии регулярного чемпионата его команда дома уступила «Баффало» - 0:3, а сам Ковальчук был на площадке во время двух пропущенных шайб, да еще и заработал удаление, ставшее решающим.

После матча главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан потерял терпение, обсуждая игру звена Ильи Ковальчука: «Это просто тупость. Они же знают, что делать. Когда вы раз за разом совершаете такие же ошибки, то быстро обнаружите свои задницы на трибунах».

Увидеть Ковальчука на трибунах в ближайших матчах очень маловероятно. Илья - второй хоккеист клуба по годовой зарплате. Его оклад в 36 лет составляет больше шести миллионов долларов. Вообще в НХЛ у многих болельщиков к Ковальчуку крайне негативное отношение.

В 2013 году он в одностороннем порядке отказался от 100-миллионного контракта с «Нью-Джерси» и сильно подвел команду, вернувшись в Россию.

У хоккеиста контракт еще на два сезона, но в Лос-Анджелесе активно обсуждают его расторжение. Ковальчук провалил прошлый чемпионат, а в этом, хоть и набрал шесть очков за результативность, сталкивается с постоянной критикой в свой адрес за нежелание отрабатывать в обороне.

Если ситуация не улучшится, то не исключено еще одно возвращение Ковальчука в Россию. В КХЛ от такого перехода выиграют все стороны. Ковальчук снова будет главной звездой, а лига получит отличное медийное лицо для продвижения своих продуктов.