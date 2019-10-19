Это надо видеть: Ролик с сияющим бюстом Рианны набрал 11 миллионов просмотров

Рианна отлично знает, что ее обнаженные формы – лучший способ привлечь внимание к любому товару. В Инстаграме певица поделилась двумя видеороликами, снятыми у бассейна: на видео Ри-Ри демонстрирует, как она наносит на зону декольте блеск для тела из своей косметической линии Fenty Beauty.

31-летняя барбадосская красотка одета в бикини на тоненьких лямочках, натянувшихся под тяжестью ее пышного бюста. Рианна неторопливо прикасается к своему телу кисточкой, равномерно распределяя по коже пудру с блеском – и ее грудь начинает искриться тысячами блесток. Но все внимание поклонников конечно, приковано не к косметическому продукту, а к впечатляющему бюсту певицы. Всего за несколько часов ролик набрал почти 10 миллионов просмотров.

В первом ролике певица наносит на зону декольте блеск для тела. Фото: кадр видео.

Во втором ролике, снятом с эффектом замедленной съемки, Рианна идет по дорожке сада вдоль бассейна в коротком пляжном платьице, едва прикрывающем ее прелести. Грудь звезды колышется в такт ее шагам. Певица дефилирует, словно по подиуму, и это привело ее фанатов в полный восторг. «Ри, ты лучшая!», «Вот это походка», «Рианна, ты словно модель на подиуме во время показа», - пишут в комментариях поклонники звезды. Благодаря их любопытству ролик с вышагивающей Рианной набрал в Инстаграме 11 миллионов просмотров.

badgalriri I m just saying, #DIAMONDBOMB2 is sexy af @fentybeauty

Косметический бренд Fenty Beauty певица основала совместно с с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – производителем товаров роскоши. Проект оказался настолько успешным, что значительно обогатил певицу и ее соинвесторов: Fenty Beauty бьет рекорды продаж.

Финансовый журнал Forbes оценивает общее состояние певицы в 600 млн долларов. В последнее время она снизила темп работы, меньше гастролирует и выступает, но при этом все равно остается одной из самых высокооплачиваемых певиц планеты. В списке самых богатых исполнительниц-2018 по версии Forbes она занимает почетное третье место, сразу за Тейлор Свифт и Бейонсе. Только за прошлый год Рианна заработала 62 млн. долларов.

Во втором ролике певица в замедленной съемке идет по садовой дорожке. Фото: кадр видео.

Меньше работать Рианна стала после того, как у нее появился постоянный бойфренд. С тех пор, как Рианна начала встречаться с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем (они вместе уже три года), таблоиды перестали смаковать подробности ее личной жизни. Два года назад певица поселилась вместе с бойфрендом в Лондоне и ведет размеренную жизнь.

Возлюбленный Рианны — один из самых богатых людей Саудовской Аравии. Хассан занимает должность заместителя президента компании Saudi Toyota Абдул Латифа Джамиля. Состояние его семьи, по данным Forbes, - 1,5 млрд. долларов. Судя по тому, что он не запрещает певице появляться на сцене и на публике в откровенных нарядах, Хассан не придерживается строгих традиций и совершенно не против того, чтобы его возлюбленная вела светский образ жизни и занималась карьерой.