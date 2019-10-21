В Подмосковье cын депутата Госдумы избил работника отеля

Эта история произошла с 32-летним Умидом ещё в июне в подмосковной деревне Большое Сареево на территории гостиницы, в которой он работал. Часть инцидента попала на камеры, свидетелями стали многие сотрудники отеля, выпиской из больницы были зафиксированы травмы и побои, но полиция не отреагировала на заявление, и за совершенное нападение никто не понёс наказание.

Поэтому несколько дней назад в полицию пришло повторное заявление с просьбой привлечь к ответственности 32-летнего Махмуда Омарова - сына Гаджимурада Омарова заместителя руководителя партии «Справедливая Россия» и члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Сам Махмуд, к слову, тоже является членом вышеупомянутой партии и даже баллотировался в депутаты.

Как Махмуд оказался на территории отеля стало понятно после разговора с руководством гостиницы. Оказалось, что элитный комплекс с территорией в 4 гектара «Резиденция Сареево Ресорт» принадлежит семье Омарова. Гостиница, расположенная на Рублевке, одна из самых дорогих в Московской области, это излюбленная площадка для звёздных свадеб. С недавних пор, объект слуга народа сдаёт в аренду и получает за это хорошие дивиденды, при условии, что не мешает работе. Но в последнее время работать в отеле стало просто опасно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/738364" frameborder="0"></iframe> Сын депутата Госдумы избил работника отеля.

- Сам Гаджимурад Омаров вёл себя очень плохо, я не привык работать с такими людьми. Ему, видимо, не нравилось мое лицо, он постоянно докапывался, - рассказал kp.ru Умид.

Не появляться на территории «Резиденции Сареево Ресорт» молодой человек не мог, поскольку это место его работы и от него многое зависело в организации мероприятий. Через некоторое время слова депутата стали реальностью.

- Когда в очередной раз он меня увидел - его обещание было выполнено. Он отправил ко мне сына с каким-то ещё мужчиной. Они убедились, что меня зовут Умид. Махмуд сказал, что я должен покинуть заведение и мне об этом уже говорили. Я ответил, что не могу, что официально работаю. Да и работаю я не на Гаджимурада, а на другого человека. Тогда они увели меня от камер в служебное помещение и вдвоем начали меня избивать руками и ногами. А потом вывели за ворота, - рассказывает Умид kp.ru

На кадрах видно, как Махмуд Омаров в компании ещё одного мужчины выводят Умида за территорию отеля. Но на этом унижения для парня не закончились.

- Я вызвал такси, чтобы доехать до больницы, у меня сильно болела голова. Пока ждал машину, они догнали меня, угрожали, что убьют меня, переломают мне ноги, доберутся до моей мамы, мягко говоря, чего только не было, - рассказывает потерпевший kp.ru

Неделю молодой человек пролежал в стационаре под наблюдением

В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, глазное кровоизлияние и ушибы головы, в тот же день он был госпитализирован. Неделю молодой человек пролежал в стационаре под наблюдением, врачи проводили дополнительные исследования. По факту причинения телесных повреждений было написано заявление в полицию, но никаких результатов обращение так и не принесло.

- Мне в полиции ничего не сказали, знаю, что Махмуд скрывался, говорил, что в Иваново, потом в Дагестане, на допрос так и не появился, на этом всё закончилось, со мной больше никто не связывался. Перед законом мы все равны, поэтому я хочу, чтобы его наказали. Нужно думать головой, прежде чем бить людей, я хочу справедливости, - говорит Умид.

Уголовное дело не было открыто

В прежнее место работы молодой человек больше не вернулся, потому что боится, что в следующий раз все может закончится не только побоями. После выписки он продолжил работу в другом заведении, чтобы не подвергать опасности своих родственников.