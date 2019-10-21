После перепалки с Хабибом в соцсетях Конор Магрегор едет в Москву и даст пресс-конференцию

24 октября Конор Макгрегор пообщается в российской столице с журналистами. Ирландец приедет в Москву не в качестве спортсмена, а представителя букмекерской конторы «Париматч», а цель визита — продвижение своего виски Proper Twelwe. Ранее напиток Конора появился на прилавках российских магазинов.

Новый конфликт с Хабибом

Макгрегор уже больше года не выходит драться, но остаётся самым популярным бойцом в мире. Ирландец поддерживает безумное внимание к своей персоне в социальных сетях. Незадолго до визита в российскую столицу Конор снова сцепился c Нурмагомедовым в твиттере.

Ирландец задался вопросом, почему Хабиб диктует условия UFC и получил ответ на русском языке: «Это фиаско, алкаш».

Конор также использовал русский язык: «Увидимся в Москве, киска».

Нурмагомедов же оставил последнее слово за собой, отметив, что в Москве «насильников не ждут».

Новая жертва изнасилования?

Согласно информации авторитетных заокеанских изданий, у Макгрегора снова могут возникнуть проблемы с законом. Ещё не закрыта история с первыми обвинениями в изнасиловании. Сейчас же идут обвинения от другой девушки. Якобы, Конор напал на неё возле бара в Дублине и воспользовался её беспомощностью в машине.

Впрочем, пока сторона Макгрегора все обвинения в свой адрес опровергает.

О чём будет пресс-конференция Макгрегора

Конор официально подтвердил, что будет говорить не только о своём любимом напитке и благодарить спонсоров, но также расскажет и о карьерных планах. Предположительно ирландец должен будет объявить имя следующего соперника. Вполне возможно, что речь идёт и о реванше с Нурмагомедовым.

Конор покажет пример Хабибу?

Нурмагомедов на прошлой неделе также должен был провести пресс-конференцию, но до журналистов так и не добрался. На мероприятие пришло около 100 журналистов, за Хабиба в числе прочих отдувался брат бойца Умар.

Если в октагоне ирландец против Хабиба безнадёжен, то на пресс-конференции наверняка даст фору. От Конора в российской столице можно ждать грандиозного шоу.