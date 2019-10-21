2019-10-21T14:23:28+03:00
Экономика

В Москве запустили экологичное производство картонных коробок для тортов и пиццы

Сергей Собянин рассказал о модернизации московской промышленности
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Завод осмотрел мэр Москвы Сергей СобянинЗавод осмотрел мэр Москвы Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО
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Новую линию по производству гофрокартонной продукции на московском заводе компании Smurfit Kappa 21 октября осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Промышленность в Москве обновляется, появляются новые технологии, фабрики. Видим, как на одном из старейших предприятий Москвы, которое существует с 1958 года, внедряются новые линии автоматизации производства. Важно, что производство картона, бумажной упаковки приходит на смену пластика, для экологии Москвы это важно, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В начале следующего года появится вторая аналогичная линия. В дальнейшем, мы планируем удвоить производственную мощность, - рассказал Стром Юн-Улов Патрик, генеральный директор АО "Смерфит Каппа Москва Союз".

Модернизация московской промышленности идет полным ходом. Как раз яркий пример – новая линия по производству гофрокартона на заводе Smurfit Kappa. Проект был реализован с помощью городских налоговых льгот.

В Москве запустили экологичное производство картонных коробок Фото: Алиса ТИТКО

В Москве запустили экологичное производство картонных коробокФото: Алиса ТИТКО

Сегодня Smurfit Kappa является лидером на мировом рынке бумажной упаковки и европейском рынке упаковки из гофрокартона. В компании сейчас работают свыше 45 000 человек (в 35 странах мира).

Предприятие в Москве расположено в районе Царицыно. На заводе работают 287 человек. Это предприятие полного цикла производства – от бумаги и картона до упаковки и переработки. Среди заказчиков промышленные столичные предприятия "Вимм-Билль-Данн", "Царицыно", "Дымов", "Ударница", "Кока-Кола".

На предприятии установили современные паровые котлы, вырабатывающие 40 тонн пара в час. Пар здесь нужен для производства и отопления. Новая линия по производству гофрокартонной продукции увеличит объемы на 20%. На заводе планируют модернизировать и другие производственные линии.

КОНКРЕТНО

Завод производит различные виды упаковки:

- потребительскую упаковку (картонные короба, диски-основания для пиццы и тортов),

- упаковку для розничных сетей (бумажные пакеты, лотки для свежих продуктов),

- промышленную упаковку (гофрокартон в рулонах, буферные вставки, делители, межслойные прокладки, паллетные листы, уголки),

- упаковку для интернет-торговли (гофрированная бумага, конверты, упаковка с защитой от царапин, с термоусадочной пленкой),

- упаковку Bag-in-Box (упаковка для жидких продуктов),

- POS-дисплеи (напольные и настольные картонные стенды для размещения рекламной продукции и информационных материалов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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