Популярную Инстаграм-модель нашли мертвой в пустыне

После 5-и месяцев активных поисков в США найдено тело одной из самых популярных Интернет-блогерш, 24-летней Эсмеральды Гонсалес.

На аккаунт Эсмеральды, проживавшей в Лас-Вегасе, было подписано более 0,3 млн. человек. Ее называли «самой сексуальной Инстаграм-моделью».

esmeralda_merlot Flow piscina

В полицию обратился ее старший брат: девушка внезапно пропала и перестала выходить на связь. И только спустя почти полгода ее тело было найдено в пустыне Невада, в ящике, который был залит цементом.

Полицейские установили, что имевшая некоторые проблемы с психикой девушка перепутала дома и зашла к соседям. Те угостили ее наркотиками, после которых Эсмеральда стала вести себя неадекватно. Хозяева дома привязали ее к кровати, но модели удалось вырваться и выбежать на улицу. Испугавшись проблем с законом, 45-летний Кристофер Престипино и его сожительница, 31-летняя Лиза Морт силой затащили девушку обратно и стали ее задушить. Однако, попытка убийства оказалась неудачной, и пара умертвила Эсмеральду, сделав ей инъекцию жидкого химиката для чистки бассейна. После чего спрятала тело в деревянный ящик, который позднее был залит цементом. Престипино и Морт отвезли ящик подальше от города, в пустыню, где и оставили его.

Оба подозреваемых в убийстве арестованы.