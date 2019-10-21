2019-10-21T14:44:36+03:00
В мире

Популярную Инстаграм-модель нашли мертвой в пустыне

Девушку убили соседи, угостившие ее наркотиками
Алексей ОСИПОВ
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Девушка внезапно пропала и перестала выходить на связьДевушка внезапно пропала и перестала выходить на связьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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После 5-и месяцев активных поисков в США найдено тело одной из самых популярных Интернет-блогерш, 24-летней Эсмеральды Гонсалес.

На аккаунт Эсмеральды, проживавшей в Лас-Вегасе, было подписано более 0,3 млн. человек. Ее называли «самой сексуальной Инстаграм-моделью».

esmeralda_merlotesmeralda_merlot
Flow piscina
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В полицию обратился ее старший брат: девушка внезапно пропала и перестала выходить на связь. И только спустя почти полгода ее тело было найдено в пустыне Невада, в ящике, который был залит цементом.

Полицейские установили, что имевшая некоторые проблемы с психикой девушка перепутала дома и зашла к соседям. Те угостили ее наркотиками, после которых Эсмеральда стала вести себя неадекватно. Хозяева дома привязали ее к кровати, но модели удалось вырваться и выбежать на улицу. Испугавшись проблем с законом, 45-летний Кристофер Престипино и его сожительница, 31-летняя Лиза Морт силой затащили девушку обратно и стали ее задушить. Однако, попытка убийства оказалась неудачной, и пара умертвила Эсмеральду, сделав ей инъекцию жидкого химиката для чистки бассейна. После чего спрятала тело в деревянный ящик, который позднее был залит цементом. Престипино и Морт отвезли ящик подальше от города, в пустыню, где и оставили его.

Оба подозреваемых в убийстве арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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