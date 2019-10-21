Советский «крот» в ЦРУ не дал американцам приблизиться к Хрущеву

Более полувека спустя стало известно об успешной работе советской разведки в период Карибского кризиса: внедренный в ЦРУ еще до этого противостояния советский агент пресекал попытки американцев подослать аналогичных информаторов к Никите Хрущеву и к высшим эшелонам руководства СССР.

- Говоря о советско-американских отношениях, следует сказать, что в ЦРУ действовал так называемый «крот», которого так и не поймали. Мы до сих пор не знаем, кто это был. как только ЦРУ засылало своих агентов в Кремль, их уничтожали по информации "крота". И в результате ЦРУ не было ничего известно о том, что происходит в Кремле, - рассказал в интервью ТАСС племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, сын его брата и министра юстиции США Роберт Кеннеди-младший. - Мой дядя не знал ничего о планах Хрущева. Он спрашивал у ЦРУ: "Что за человек этот Хрущев? Что у него на уме? Что он собирается делать?" Но не мог получить никакой информации. Он еще никогда не общался с Хрущевым напрямую.

По его словам, после Берлинского кризиса впервые в истории между Белым домом и Кремлем установили прямую телефонную линию. Никому из окружения лидеры двух держав не доверяли и общались напрямую.

-В доме моего брата, на мысе Кейп-Код, до сих пор остался телефонный провод этой линии, торчащий из стены, - поделился он. - Когда я был маленьким, в президентской резиденции моего дяди на Кейп-Код стоял "красный телефон", и, если он по нему звонил, на том конце ему отвечал Хрущев. Такая горячая линия им была нужна, чтобы говорить напрямую, потому что они знали, что не могут доверять своему окружению, военным, разведке и администрации: ни Хрущев, ни Кеннеди. У их окружения были совершенно другие цели и планы. И, совершенно очевидно, что в такой ситуации нашим лидерам было необходимо говорить друг с другом напрямую.

При этом племянник признался, что Хрущев был его дяде гораздо ближе, чем многие другие главы государств.

- Моему дяде был гораздо ближе и понятнее Хрущев, чем многие другие мировые лидеры. Мой дядя понимал, что им с Хрущевым необходимо найти общий язык. Хрущев писал ему письма очень личного характера. 29 сентября 1962 года мой дядя выступил в ООН с речью, в которой затронул вопрос демилитаризации отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Что было сродни ереси в те времена в нашей стране. Еще одной объединяющей чертой Хрущева и моего дяди было то, что оба были в армии во время войны. Хрущев был под Сталинградом. Что же касается моего дяди, то он числился пропавшим без вести, а потом погибшим. У него на глазах погибли его родной брат, многие члены экипажа его катера. Был убит его зять. И вообще за войну он потерял много своих друзей. Он питал стойкое отвращение к войне. Однажды, Бен Брэдли, главный редактор газеты The Washington Post, с которым они были в хороших отношениях, спросил его, какую надпись ты бы хотел иметь на своем надгробии? И он сказал: "Он сохранил мир". И он также сказал, что главная задача президента Соединенных Штатов, его основная функция – это уберечь страну от войны, - заключил Кеннеди-младший.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Клинтон опубликовала «письмо» Кеннеди в Москву

Хиллари Клинтон не смогла пройти мимо скандала вокруг недавно обнародованного письма Дональда Трампа Реджепу Тайипу Эрдогану, где тот призывал президента Турции «не быть дураком» и «не строить из себя крутого парня» и угрожал обрушить экономику его страны.

Экс-кандидат в президенты США вывесила в соцсетях пародию - письмо Джона Кеннеди Никите Хрущеву во время Карибского кризиса, но в стилистике 45-го президента США. Краткое и с нецензурными словами. «Не будь дураком (это рифмованный цензурный вариант. - Ред.), ОК? Убери свои ракеты с Кубы. Все скажут: «Ееее! Хрущев! Ты лучший!». А если нет, то все скажут: «Каков козел (опять цензурно. - Ред.) и назовут твою мусорную страну «Советская мозоль». Звякну тебе позже. Обнимаю».

- Нашла в архивах, - лаконично прокомментировала свою шутку Клинтон.