А вас, Штирлиц, я попрошу остаться: Россияне хотят видеть во главе страны честного и умного разведчика

Совместный аналитический доклад ВЦИОМа и Центра политической конъюнктуры показал: сограждане мечтают о лидере государства, совмещающем качества героев близких им фильмов. В передовиках симпатий оказались персонажи достойные, но и, отчасти, неожиданные. Героев оказалось почти полтора десятка. Социологи сравнили данные опросов 20-летней давности и сегодняшние цифры.

И вот что получили.

Лидирует наш резидент в Берлине Штирлиц (Максим Исаев) из «Семнадцати мгновений весны». 20 лет назад он уступал императору Петру I, маршалу Жукову и муровцу Жеглову. В 2019-м Штирлиц стал вторым по итогам опроса - вслед за маршалом Победы. Но по очкам — победа у разведчика в тылу врага.

Графика: wciom.ru

Социологи попросили назвать наиболее важные качества для политика. Респонденты выделили честность. На второе-третье место вышли компетентность и близость к народу. И на четвертое-пятое — умение организовать работу и... ум.

Штирлиц с отрывом почти в два раза обошел профессора Преображенского, мстителя Данилу Багрова и следователя Марию Швецову. О чем это говорит? Разведка рулит?

Графика: wciom.ru

За комментарием «КП» обратилась к директор Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову:

- Люди ассоциируют того, кого видят на экране (иногда много лет подряд) с тем, кто должен править страной?

- Если вопрос задан с ассоциациями с киногероями — то люди и будут отвечать, вспоминая киногероев. Если спрашивать про реальных исторических персонажей, то и ответы окажутся про реальных людей. Невзирая на их кино-образы, во многом. А с литературными персонажами ассоциирует меньше. Респонденты реагируют на то, что видят на экране - а остальное игнорируют. Люди хотели бы не только отвечать на вопросы про киногероев, но и спрашивать с киногероев по полной.

- Но круг их активной деятельности не очень велик?

- У нас снимают кино про тех, кто сражался с Наполеоном, с Гитлером, с кайзером, с криминалом. Кинематограф выбора других интересных исторических персонажей особо не представляет.

Графика: wciom.ru

- А как же профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Булгакова?

- Да, Преображенский, а также Гоша из «Москва слезам не верит» выбиваются из ряда. Но в основном то мы наблюдаем на экране представителей силовиков — сильных, быстрых и умных разведчиков и контрразведчиков. Впрочем, Данила Багров тоже не в их числе — под него типаж найти было бы сложно в реальной жизни. А вот Штирлиц реализовался удачно.

- В опросе фигурируют имена зарубежных героев, вроде Рэмбо от Сталлоне или героя Брюса Уиллиса в "Крепком Орешке".

- Сейчас они выпадают из массового сознания Что касается героев отечественного кинематографа за последние четверть века, то ничего серьезного, кроме Данилы Багрова, пожалуй, нам и не предложили. То есть ярких героев кинематограф не сделал за 25 лет. Образов не создал — выбирать не из чего - хоккеист Харламов и маг Антон Городецкий остались где-то в конце списка предпочтений.

- То есть спектр выбора невелик?

- Да, когда тебе говорят выбрать из большого кубика или из маленького — человек выбирает квадратные большие формы. То, что отец Анатолий из лунгинского «Острова» оказался в самом конце — это очень жаль. Ведь это персонаж большого фильма, который вошел в золотой фонд отечественного кино.

- Брат и Саша Белый героями не станут уже нигде и никогда?

- Ни Багрова, ни Сашу Белого, ни священника из «Острова» мы не ассоциируем с главными героями нашей жизни. Людям не предлагают других возможностей выбора. Ведь не только этими вариантами ограничивается желания респондентов. Проблема в том, как именно задан вопрос. А он задан так, что выбор сознательно ограничен.

- Если бы вопрос был задан так: какой конкретно образ хотели бы видеть во главе страны?

- Пришлось бы проводить несколько исследований. Пришлось бы заметно расширять список возможных ассоциаций. И тогда уже можно о чем то говорить. Пока картинка весьма субъективна...

Графика: wciom.ru

- Респондентам предложено назвать три главных качества лидера, и они назвали: честность, образованность, близость к народу.

- Общий список качеств не дает такую картину, что это обязательно силовик. Ну вот чью работу организует Штирлиц, кроме радистки Кэт — да и то запоздало? Руководство большим коллективом — это не про него. Ипостась разведчика — долго и упорно работать в одиночку.

- Итог?

- Вообще опросы могут считаться корректными, но выводы из данного исследования не нужно экстраполировать на все возможные варианты предпочтений россиян относительно образа политика — он будет гораздо шире.