2019-10-21T15:29:32+03:00
Экономика

Ежегодно теряем 100 тысяч рабочих мест: эксперт рассказал о массовых увольнениях

От взрывного роста безработицы Россию «спасает» только демографическая яма
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Сегодня в службах занятости зарегистрированы 662 тысячи человек, а вакансий почти втрое большеСегодня в службах занятости зарегистрированы 662 тысячи человек, а вакансий почти втрое большеФото: Олег УКЛАДОВ
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В России почти каждая десятая компания планирует сокращение штата в 2020 году. С другой стороны, 62% работодателей собираются набирать дополнительный персонал, показало исследование HeadHunter.

В Минтруде бывстро отреагировали на опрос работодателей - в ведомстве заявили, что в следующем году безработица в стране расти не будет. Сегодня в службах занятости зарегистрированы 662 тысячи человек, а вакансий почти втрое больше - 1,7 млн.

По словам представителей HeadHunter, на планы компаний по расширению штата (62% против 44% в прошлом году) объективно влияет сложившаяся ситуация на рынке труда.

- Сейчас на него выходит самое малочисленное поколение, рожденное в 90-х, что вынуждает компании расширять кадровый резерв за счет найма молодых специалистов, при этом сохраняя работников предпенсионного возраста, - добавили в HH.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает прогнозы грядущих увольнений вполне реальными. Даже с учетом общего сокращения численности рабочей силы.

- В России давно идет сокращение вакансий, - говорит Сафонов. - У нас год от года число вновь созданных рабочих мест на 100 тысяч меньше, чем ликвидируемых. От роста безработицы спасала демографическая яма. Молодых людей, начинающих работать, меньше, чем количество рабочих мест. За счет этого рынок труда сбалансировался. Очень напряженно с работой в моногородах. И на Северном Кавказе, где нет демографических провалов и поэтому высокая безработица особенно среди молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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