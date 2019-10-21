Бумажная упаковка – с заботой об экологии: «Детский мир» и Segezha Group раздали 66 тысяч биоразлагаемых пакетов из бумаги

18 октября – Европейский День бумажного пакета. В этот день сеть магазинов «Детский мир» и Segezha Group, которые входят в группу компаний АФК «Система», провели совместную экологическую акцию. В более 300 магазинах «Детский мир» по всей стране волонтеры роздали покупателям 66 тысяч бумажных пакетов

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

…Центр Москвы. «Детский мир» на Новом Арбате переливается сотнями огней: в витрине с улицы хорошо виден гигантский грузовик Мэтр из «Тачек», парень в костюме Осла (похоже, уже нет шансов забыть легендарного «Шрека») снует у входа. Родители вместе с детьми заходят в магазин.

Покупки на кассе упаковывают в бумажные пакеты.

- Если есть выбор между пластиковым и бумажным пакетом, я в последнее время беру бумажный. Об экологии немного думаю, бумагу легче переработать, - призналась «КП» Екатерина Ханжина. – Раньше мне казалось, что пластиковые пакеты крепче, но сын меня переубедил. Он вообще только бумажными пользуется. Сейчас у бумажных пакетов делают очень «выносливые» ручки.

Девизы экологической акции - «Бумажные пакеты – символ защиты окружающей среды» и «Бумажной упаковке принадлежит будущее». Раздача бесплатных пакетов прошла в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Кировской, Ростовской областях, Красноярском крае и республике Карелия. С помощью акции «Детский мир» и Segezha Group рассчитывают внести свой вклад в формирование в России культуры ответственного потребления, привлечь внимание к экологическим проблемам, связанным с загрязнением природы отходами полимерной продукции, обратить внимание на возможность осознанного выбора биоразлагаемой бумажной упаковки.

- Наша задача – предложить потребителям экологичное упаковочное решение – полностью биоразлагаемый пакет из крафт - бумаги, - сообщил вице-президент по маркетингу Segezha Group Михаил Милешин. – Бумажные пакеты можно использовать многократно и подвергать вторичной переработке. Если по какой-то причине они окажутся в природе, они деградируют в течение двух – пяти месяцев без ущерба для окружающей среды.

В «Детском мире» говорят, что также давно пропагандируют ответственное отношение к вопросам экологии среди покупателей и сотрудников.

- В частности, в магазинах «Детский мир» и логистических центрах осуществляется сбор транспортировочной упаковки для ее дальнейшей утилизации и установлено экономичное светодиодное освещение. В центральном офисе Компании расположены боксы для сбора батареек и бумаги, внедрен электронный документооборот, позволивший отказаться от значительного числа печатных версий документов», - отметила Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир».

Автор фото: Павел БОЛЬШУНОВ

МИРОВОЙ ОПЫТ

Законодательное регулирование, вплоть до запрета использования пластиковых пакетов – сформировавшаяся общемировая практика. За последние три года количество стран, запретивших оборот пластиковых пакетов на своей территории практически удвоилось с 52 до 95. Еще в 40 странах введены ограничительные финансовые меры. Итого 135 из 195 стран в мире активно содействуют отказу от распространения пластика.

БЕЗ ПЕРЕГИБОВ

Федеральные власти России в целом поддерживает идею поэтапного сокращения использования пластика в упаковке, однако призывает с осторожностью подходить к возможности запрета пластиковых пакетов.

- Минпромторг России поддерживает идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки, например, композитная упаковка, - пояснил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. - В то же время мы считаем запрет пластиковых пакетов дополнительным экономическим ограничением для участников рынка. Поэтому призываем подходить к вопросу запрета использования пластиковых пакетов в качестве упаковки с осторожностью, и действовать в данном вопросе согласно техническим регламентам Таможенного союза.

По словам статс-секретаря, сокращение потребления трудноперерабатываемых пластиков в России позволит увеличить емкость внутреннего рынка бумажной упаковки, и производственные мощности готовы к этому росту. Причем, переработка многослойной и композитной тары и упаковки в России является дорогостоящей и пока еще экономически низкорентабельной. Виктор Евтухов отметил, что утилизация отходов является первоочередным приоритетом государственной политики, при этом особую роль приобретают вопросы производства биоразлагаемой упаковки и организация экономики замкнутого цикла.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что предлагает изменить законодательство, проработав вопросы поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, а также их многократное использование.