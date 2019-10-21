Смартфон действительно шпион: в Google хранятся гигантские досье на всех пользователей интернета

Судя по книге, вполне вероятно, что каждое ваше движение во Всемирной паутине - каждый поисковый запрос, сообщение в чате и так далее - где-то зафиксировано, и о нем запросто могут узнать другие. Впрочем, предоставим слово самому автору, ставшему гостем радио «Комсомольская правда».

ИНФОРМАЦИЯ - В АНГАРАХ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ВСЕМУ МИРУ

- На протяжении всей человеческой истории одни люди следили за другими, - говорит Яша Левин. - Те, кому это надо, вскрывали и читали чужие письма. А как только появились телекоммуникации, их стало использовать в своих целях правительство: Линкольн во время Гражданской войны в США контролировал телеграф, ФБР во времена Эдгара Гувера спокойно и безнаказанно прослушивало телефонные переговоры, шпионя за всеми, кого считало угрозой Америке, от бутлегеров до борцов за права рабочих. С развитием интернета следить за людьми стало совсем легко. Интернет не только передает информацию - он является способом ее сбора.

Бизнес Google или Facebook построен на прослушке. Они это делают не потому, что им приказывает государство - просто они так зарабатывают деньги. Они собирают на нас досье, пытаются понять, кто мы такие, чтобы продать нам рекламу. Подсунуть человеку то, что он захочет купить, именно в тот момент, когда он захочет это купить. Для этого им нужно выстроить психологический портрет пользователя. Понять, гражданином какой страны он является, какой у него доход… То, чем они занимаются, не очень отличается от того, чем занимаются спецслужбы, просто цели у них разные.

Журналист и писатель Яша Левин. Фото: Скриншот видео

- Что значит прослушка? Телефон или компьютер, у которого включен микрофон, подслушивают наши разговоры?

- Возможность такая есть, но происходит ли так на самом деле - до сих пор непонятно. Но электронным устройствам ведь совсем не обязательно слушать то, что вы говорите голосом. Они видят, кому вы звоните, смотрят, на какие страницы вы заходите, с кем общаетесь в соцсетях… Мы ведь думаем, что когда что-то ищем в интернете, наши запросы мгновенно растворяются где-то в воздухе, а на самом деле все это записывается и остается. Еще в 2006 году интернет-провайдер America Online выложил в сеть 20 миллионов поисковых запросов от 657 тысяч пользователеи за трехмесячныи период. В этот момент люди вдруг осознали, какой огромный объем их запросов хранят поисковики. Единственное - реальные имена пользователей там были заменены кодами, случайным набором цифр.

- Но это чудовищная по размерам база данных!

- А в Google только штатных сотрудников - 50 000. А если брать еще и внештатных, получится тысяч сто. Google - одна из самых больших компьютерных компаний, они заказывают для себя огромное количество компьютеров, информацию хранят в зданиях наподобие ангаров, разбросанных по всему миру. И, думаю, эту информацию они хранят вечно, ничего не выбрасывают.

- Проще говоря, если ЦРУ или какая-то другая спецслужба захочет все узнать о ком-то из нас, они могут обратиться в Google - и получить полное досье со всеми нашими передвижениями по интернету и соцсетям за много лет?

- Ну да. У государства есть разные способы получения информации от этих компаний. Американские спецслужбы вроде Агентства национальной безопасности могут просто взломать базы данных - так, что сам Google даже ничего не будет об этом знать. Но есть способы более легальные. Эдвард Сноуден раскрыл одну из самых скандальных программ АНБ, она называется PRISM и обеспечивает агентству доступ к данным, которые хранятся в центрах обработки информации Google, Apple, Facebook, Yahoo! и Microsoft. С помощью этой программы АНБ может получить все, что ему нужно. Письма любого пользователя, сделанные или сохраненные им фотографии, историю поиска, адресные книги, информацию о том, где находился его мобильный телефон в тот или иной момент… Вероятно, компании прекрасно знали о существовании PRISM, и разрешали спецслужбам доступ, только своим пользователям об этом не сообщали. Газета Washington Post во время этого скандала писала: «Технические задачи в системах такои сложности с постоянно меняющеи ся конфигурацией настолько масштабны, что ФБР и АНБ едва ли под силу проделать в них брешь без активнои помощи этих компаний». Сноуден своими разоблачениями поверг в ужас Кремниевую долину (регион в Калифорнии, где находятся штаб-квартиры крупнейших высокотехнологичных компаний; раньше в России из-за неточности в переводе часто называлась Силиконовой долиной. - Ред.). Руководители компаний начали опровергать разглашенную им информацию, но им уже мало кто верил. Потом, правда, оказалось, что главной целью Сноудена были не эти компании, а государственные организации, а вопрос о сотрудничестве с ними интернет-гигантов он как-то замял.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

- Как вы относитесь к Сноудену, кстати? Как к гуманисту и борцу со злом?

- У него довольно странная позиция. До того, как он раскрыл все секреты, работал на спецслужбы почти десять лет, и только потом вдруг осознал, что их основная цель - следить за людьми. «Ба, да там же шпионы работают!..» Это выглядит немного наивно. Когда он решил раскрыть секреты спецслужб миру, президентом был Обама, а он против Обамы - так что у него была еще вот эта идеологическая подоплека. Джулиан Ассанж - более интересный персонаж, он такой радикальный революционер, анархист-хакер, как в кино, ему всегда нравилось драться, бороться с самыми сильными организациями в мире. Он куда более последователен и логичен в своих действиях, чем Сноуден, и расплачивается за них всерьез. Во всяком случае, у него сейчас куда больше проблем, чем у Сноудена, который, может, и не в состоянии вернуться в Америку, но в Москве живет, работает на западную публику и зарабатывает вполне нормально.

- Вы вспомнили про то, как в 2006 году America Online выложила на всеобщее обозрение 20 миллионов запросов. В книге вы приводите примеры запросов совсем диких. Например, некий «пользователь 6416389» упорно набирал: «девушки откормленные на убои », «поджаренное нежное мясо девушек», «нарезание стеи ков из ягодиц девушек»… Ведь явно маньяк! Его надо ловить!

- А мы же не знаем, с какой целью он это искал! Может, просто по приколу. Или был писателем, сочиняющим детективный роман о маньяке. Но если говорить о поиске преступников с помощью запросов, можно вспомнить, что еще в 2001 году, после гибели башен-близнецов в Нью-Йорке, один из основателей Google Сергей Брин дал команду своим сотрудникам искать террористов, анализируя запросы в поисковике. Google тогда еще не был такой огромной компанией, как сейчас, но все-таки уже ежедневно обрабатывал 150 миллионов запросов! Не думаю, что Брина тогда об этом попросили спецслужбы: скорее, это была его личная инициатива - решил сражаться со злом. Правда, результатов она не принесла, террористов через Google не нашли.

ВСЕ СПЕЦСЛУЖБЫ АМЕРИКИ ПЫТАЮТСЯ ПРЕДСКАЗАТЬ БУДУЩЕЕ

- Давайте вспомним: как вообще создавался интернет? И какого человека можно назвать его создателем?

- Интернет создавался как инструмент управления вооруженными силами. Чтобы можно было смотреть, что происходит по всему миру, не вставая, грубо говоря, из-за компьютера. Когда в 1949 году в СССР появилась атомная бомба, американцы испугались, что может прилететь советский самолет и эту бомбу на них сбросить. И вскоре начали создавать радарную систему, которая следила за небом и отличала коммерческие самолеты от подозрительных, опасных. Это была первая компьютерная сеть, со специальными мониторами, с прообразами современных «мышек». И вот эта система вдохновила на создание интернета, он был придуман по этому принципу.

Человека, которого можно назвать его создателем, звали Джозеф Карл Робнетт Ликлаи дер. Он написал научную работу, которая для начала 60-х была очень радикальной: описывал там сеть, очень похожую на интернет. В его видении компьютеры, соединенные телефонными проводами, можно было использовать, чтобы слушать музыку, читать документы - или делать что-нибудь военное. А главное достижение - он считал, что нужно создавать интерактивные компьютеры. В то время они были больше похожи на огромные калькуляторы: ты формулировал для них задачу, они выдавали ответ. А вот идея, чтобы у него был интуитивныи графическии пользовательскии интерфеи с, универсальная операционная система, чтобы в него можно было загружать программы и общаться с ним так, как люди общаются друг с другом - была совсем новой.

Для американских политиков и военных было важно создать некую надмирную сеть, которая могла бы в каком-то смысле предсказывать будущее, основываясь на сведениях о том, что люди делают и о чем думают. И что будут делать через какое-то время. Подобно прогнозу погоды, составлять прогнозы человеческих движений. Они считали, что главная проблема технократов, управляющих Америкой - что они не знают, что в голове у людей. А если бы знали, если бы люди были прозрачными, все было бы лучше, безопаснее, не пришлось бы гадать! И сейчас практически у каждой спецслужбы в Америке есть программа, которая пытается предсказать будущее, используя новости, соцсети и так далее. Более того, этих программ в Америке очень много, и я был бы удивлен, если бы их не было в России.

- Если мы подозреваем или точно знаем, что за нами шпионят, почему продолжаем использовать интернет-сервисы?

- Я приехал в Сан-Франциско и поселился в сердце Кремниевой долине, как раз когда начинался интернет-бум. И помню, как развивалась интернет-идеология: все говорили о том, что это технология свободы, технология демократии, которая создаст новый мир. И надо разрешить компаниям развиваться без ограничений, потому что они двигают вперед прогресс. И Google, и другие компании эту мысль усиленно продвигали: «Мы - агенты свободы!» Даже девиз у них был Don’t Be Evil - «Не будь злом!» Сейчас уже понятно, что все обернулось не так. Но люди предпочитают об этом не задумываться: услуги, которые предоставляют крупные интернет-компании, бесплатны и очень удобны. Да и выбора у нас нет - жизнь без интернета и мобильных сегодня непредставима.

- То есть по сути, во все наши компьютеры и телефоны вмонтированы жучки. Спастись от этого как-то можно?

- Ну, сейчас рекламируются программы VPN, но непонятно, кто управляет этими VPN. Есть браузер Tor, который якобы радикально скрывает личность пользователя, но на самом деле он финансируется американским государством. В любом случае, достаточно зайти в свой аккаунт в Facebook или Gmail, чтобы тем, кто вознамерится за тобой следить, стало ясно, кто ты такой… Анонимности в интернете добиться почти невозможно.

В Китае, например, еще в 2000-х начали проводить жесткую линию. Они изначально не поверили, что интернет - сеть свободы, они поняли, что это - сеть американской империи и оружие, и решили создавать свою, китайскую инфраструктуру. Но они тоже следят за своими пользователями, и еще пристальней, чем на Западе.