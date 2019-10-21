На «Остров мечты» приедем уже в декабре

В Нагатинской пойме на юге столицы скоро появится еще одно место для отдыха всей семьей. Это будет первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня «Остров мечты». Его площадь - 300 тысяч квадратных метров. Частный инвестор вкладывает в проект 1,5 миллиарда долларов.

- Инвестор готов в начале декабря запускать парк, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Мы со своей стороны благоустроили набережную в этом районе, и до конца года сдадим мост через Москву-реку.

Площадь парка - 300 тысяч квадратных метров.Фото: Иван МАКЕЕВ

В первую очередь в парке запустят крытый комплекс с 8 тематическими развлекательными зонами. В них всего разместится 27 медиа и механических аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в России.

- Сейчас 22 механических аттракциона уже смонтированы, - рассказали в пресс-службе парка «Остров мечты». - Среди них - летная школа, карусель, веревочная башня падения в зоне «Маугли в стране динозавров», ветряная мельница и башня Гаргамеля в зоне «Деревня Смурфиков», темная катальная гора в зоне «Черепашки-ниндзя». И еще установлена «Венецианская карусель» за пределами тематического парка, в городском променаде.

В парке развлечений поставили больше половины аттракционов. Фото: stroi.mos.ru

Комплексный входной билет на «Остров мечты» обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. По нему можно будет кататься на всех аттракционах весь день.

В начале 2021 года в парке планируют открыть зеленую зону с двухкилометровой набережной и променадом для пеших и велосипедных прогулок, концертный зал, гостиницу на 410 номеров и детскую яхтенную школу.