«Роснефть» возглавила список крупнейших компаний России

Главная новость рейтинга «Эксперт-400» за 2018 год - «Роснефть» возглавила список крупнейших российских предприятий. Аналитики обращают внимание, что серьезный рост выручки нефтяной компании пришелся на 2017 и 2018 годы, которые принято считать не самыми простыми в плане уровня цен на углеводороды.

«Роснефть» заслуживает особого внимания по причине своего стремительного роста за последние десять лет. Ее бизнес за этот период увеличился почти в восемь раз с одного до восьми триллионов рублей», - отмечается в исследовании.

У взрывного развития бизнеса Роснефти несколько причин. Во-первых, это разворот на Восток. Еще до санкций и падения цен на нефть компания заключила два крупных контракта на поставку с китайской CNPC и China Petrochemical Corporation (Sinopec), которые гарантировали сбыт продукции в не самые лучшие времена на рынке для производителей нефти. Мало того что китайский рынок последние годы показывал высокие темпы роста, так еще и на Восток идет качественная нефть, которая стоит дороже, чем поставляющаяся в Европу Urals. В результате в третьем и четвертом кварталах прошлого года азиатские поставки обогнали по объемам европейские, а всего в 2018 году экспорт на Восток подскочил на 24%, до 59,2 млн тонн.

Во-вторых, новая политика работы с европейскими рынками: здесь «Роснефть» выстраивает собственный нефтеперерабатывающий и сбытовой бизнес. Речь идет о дочернем предприятии Роснефти в Германии, которому принадлежат несколько высокоэффективных НПЗ (в том числе приспособленные именно под Urals, а до НПЗ PCK Schwedt идет одно из ответвлений нефтепровода «Дружба»), и которое в 2019 году вышло к конечному потребителю с целой линейкой продуктов.

В-третьих, «Роснефть» активно расширяла свой бизнес: так, в 2012 году она купила ТНК-ВР, что вывело ее в мировые лидеры среди публичных компаний по уровню добычи нефти. В 2016 году было приобретено 50,075% Башнефти и 49% индийской Essar Oil (владеет вторым по величине НПЗ в Индии и сетью более чем из 5100 АЗС). И в-четвертых, компания активно инвестировала в добычу: за последние десять лет, с 2009-го по 2018-й, были запущены Ванкорское, Восточно-Мессояхское, Сузунское и другие нефтяные месторождения, а также газовое месторождение Зохр в Египте.

«Только в 2018 году было запущено четыре новых крупных проекта - «Тагульское», «Русское», «Куюмбинское» месторождения и вторая очередь «Среднеботуобинского». Добычу «Роснефть» к концу 2018 года вывела на 285,5 млн тонн нефтяного эквивалента - рекордный уровень для самой компании и для всего мира», - резюмируют аналитики Эксперт-400.