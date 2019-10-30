Уличные граффити как арт-терапия: В Улан-Удэ для трудных подростков проводят бесплатные мастер-классы

Социализировать трудных подростков, вовлечь их в творческую деятельность и помочь найти им занятие по душе решили представители региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры в Бурятии. Добровольцы запланировали грандиозный стрит-арт проект «Бурятия в красках», который пройдет в Улан-Удэ.

На средства президентского гранта будут организованы встречи детей и подростков, состоящих на разных видах профилактического учета, с профессиональными художниками и педагогами, выездные мастер-классы и конкурсы. Проект пройдет в три этапа.

Первый уже успешно завершен. Он прошел 1 июня по 1 октября 2019 года на территории города. Волонтеры посетили четыре школы группы риска и провели с трудными подростками девять выездных арт-мероприятий. Вместе с художниками ребята раскрашивали унылые серые стены и превращали их в произведения искусства. Оформление каждой стены продлилось от трех до пяти дней. По итогам первого этапа яркие работы появились в районах Советский, Октябрьский и Железнодорожный.

vadim.mezzo Night view

Старт второго этапа проекта «Бурятия в красках» запланирован на весну следующего года. Организаторы планируют также посетить специализированные школы Улан-Удэ и пригласить подростков из группы риска принять участие в выездных стрит-арт мероприятиях. Новой группе предстоит раскрасить несколько объектов в городе, а также принять участие в двух арт-экспедициях по районам Бурятской области. Цель этих мероприятий познакомить как можно больше жителей Бурятии с современным творчеством, раскрасить серые однотипные дома яркими красками и добавить постройкам больше индивидуальности.

«Граффити-рисунки сделают республику привлекательнее для туристов. Еще это хороший метод профилактики вандализма, отличный способ обратить внимание широкой общественности на современное искусство, толчок для формирования благоприятной городской среды, и, конечно же, продуктивный метод борьбы с девиантным поведением молодежи», - рассказывают о проекте «Бурятия в красках» организаторы.

Творческие мероприятия второго этапа пройдут с 1 мая по 1 сентября 2020 года. В это время художники поделятся с участниками проекта своими знаниями и жизненном опытом, расскажут о стрит-арте, тенденциях в современном искусстве, покажут приемы и стили граффити, помогут подросткам обрести базовые навыки художника-оформителя и реализовать творческий потенциал. Полученные в эти дни умения подростки смогут практиковать и дальше, но уже в блокнотах или в альбомах. Создавать яркие зарисовки и оригинальные скетчи можно с помощью обычных карандашей или маркеров.

flamechita Приняли участие в фестивале "Бурятия в красках"!

Итогом проекта станет третий этап - крупномасштабный фестиваль граффити в Улан-Удэ. Ожидается, что он станет самым грандиозным праздником уличного искусства в истории города. Фестиваль посетят профессиональные художники из других регионов и стран СНГ. Кроме того запланированы выступления представителей и других уличных субкультур: скейтборд, брейк-данс, DJ-инг, BMX.

Помимо этого организаторы проведут Республиканский открытый чемпионат по скетчингу (граффити) среди подростков, принимавших участие в мероприятиях проекта. В преддверии фестиваля будет открыт прием конкурсных работ через соцсети, а на самом фестивале организаторы объявят сразу 10 победителей — ребят с лучшими граффити-рисунками.

Подобный проект еще ни разу не реализовывался на территории России, и республика Бурятия может стать первой, где таким творческим образом подошли к социализации трудных подростков.