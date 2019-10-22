Фудшеринг: кто и зачем меняется продуктами в интернете или отдает их даром

- Приходишь домой уставший, пишешь в соседский чат, спрашиваешь, что дома есть. И ты либо бесплатно берешь еду, либо обмениваешься чем-то, - на видео, которое недавно разошлось по интернету, жильцы многоэтажек в столичном районе Бутово рассказывают, как устроен их быт.

Соседи новостройки создали чат в мессенджере и стали там обмениваться едой или покупать друг у друга за символические деньги. Комментарии под видео искрометные. Одни радуются, что это способ познакомиться и пообщаться с соседями. Другие злятся: до чего, мол, страну довели, и так население ест что попало. Третьи не понимают, зачем это вообще надо, в магазинах-то дефицита нет.

Жильцы многоэтажки в Москве создали чат для обмена едой.

А потом и вовсе выяснилось: добродушные соседи на этом видео подставные и в этом доме никакого обмена едой нет и в помине (просто один из интернет-ресурсов решил хайпануть и снял сюжет).

На самом же деле идея обмена едой не нова и уже давно живет в умах прогрессивных россиян.

«КТО ХОЧЕТ КУШАТЬ?»

В социальных сетях едой обмениваются десятки тысяч людей. Создатель сообщества «Фудшеринг. Отдам даром еду» Саша Легкая объясняет: это все не от безденежья или кризиса. Так в группе борются с перепотреблением и спасают еду от мусорного ведра.

В группе почти 60 тысяч участников из Москвы и Санкт-Петербурга. Записи с предложением еды появляются каждые 10 - 15 минут. Много выпечки и даже комплексных обедов от ресторанов - партнеров движения. Кто-то отдает дачные овощи/фрукты, которых уродилось слишком много. Есть щедрые подписчики, которые делятся едой со стола. Остальное - просрочка.

«Кто хочет кушать? Наварила слишком много щей (вегетарианские, с фасолью), дополню вкусной сметаной. Также есть кефир детский - до 14 октября, 3,2%, но такой кефир хорош и после просрочки».

«Отдам каши детские, все просрочены. Гречневая целая, остальные примерно треть пакета. Тыква своя с огорода, мои не стали есть, на мой взгляд, недозрела. Половинка арбуза, вчера вечером разрезали, не очень сладкий. В одни руки!»

На самом деле идея обмена едой не нова и уже давно живет в умах прогрессивных россиян.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

БУТЫЛКА КЕФИРА, ПОЛБАТОНА

И кто же это все берет? Просроченный кефир еще на блины сгодится. А с детскими кашами что делать?

На моей кухне находится батон, срок годности которого завтра истекает, половинка шоколадки и бутылка молока, которое я не пью. Собираю посылку.

Размещаю в группе обмена едой объявление: «Москва, м. «Динамо». Отдам батон и бутылку молока в закрытой упаковке. Молочный шоколад с орехами - половинка. Все сроки в норме».

Через четыре (!) минуты мне в личные сообщения пишет первокурсник Бауманки: «Заберу. Буду в течение часа».

Молодой человек, который приехал на встречу аж с «Курской», на бедствующего не похож: чистенький, опрятный и интеллигентный. Живет в общаге, часто сам отдает товары и говорит, что делает это за идею.

- Ну а что выкидывать, если кому-то может пригодиться? - пожимает плечами студент.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кстати, соседские чаты, в которых обмениваются едой, тоже есть. В основном это распространено в новых микрорайонах, где не ступила еще нога бизнеса и до магазина пешком далековато. Правда, до продажи готовой еды не дошли. Ограничиваются бесплатной раздачей дачных яблок и старым добрым обменом солью.

Что еще

Погуляю с ребенком

В сети есть сообщество мам из Москвы, которые помогают друг другу, - «Кастрюлька Мск».

«Это группа для уставших и не очень мам. Она о безвозмездной помощи. Если вы можете приготовить обед для незнакомого человека или посидеть с его детьми, вам сюда. Давайте множить добро», - декларируют создатели сообщества.

«Я мама шестерых детей, и я устала».

«Воспитываю детей без мужа, помогите ребенку с одеждой».

«Работаю, ращу одна пятерых детей. Не хватает времени забрать их из кружка».

На такие сообщения приходят десятки откликов с предложением помочь. Группа появилась только в июне этого года, а в ней уже больше тысячи участников.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это тенденция нищающего среднего класса»

О том, что это за тренд делиться едой, размышляет социальный психолог Алексей Рощин:

- Тут есть три момента. Первое - это жажда человеческого общения и потребность в социальных «поглаживаниях». Так люди расширяют круг знакомств и повышают самооценку.

Второй момент менее романтический. Падение доходов непрерывно идет с 2014 года. На этом фоне люди начинают чувствовать, что с едой не все так хорошо. Поэтому делиться едой - это скрытая форма благотворительности.

Третий - тенденция шеринга (от англ. share - «делить»). Это такой мягкий коммунизм, общинность. Зачем грести под себя, если можно поделиться? В целом история с едой - это тенденция нищающего среднего класса. Ну и здесь же возникает мысль, что на планете и так слишком много всего. Это форма заботы об окружающей среде, новая форма быта.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Борщ от тети Кати как показатель экономики

Наталья САДОВНИКОВА

«Не пойму, зачем нужен этот сервис? - изумился коллега. - Приготовить себе ужин при огромном выборе полуфабрикатов даже для самых ленивых и отъявленных холостяков - дело 15 - 20 минут. Ну на самый крайняк отварил магазинные пельмени...»

Коллега, надо сказать, своеобразный. Готовит хорошо. В плов три вида риса закладывает, включая черный дикий, нут вымачивает - и туда же. В общем, не наш человек. Но вопрос у него неправильный. Сайты обмена-продажи еды возникли не «зачем», а «почему». Они не то что сигналят - они кричат об очень невеселых вещах, которые вокруг происходят.

Круглосуточные магазины доступны в любом мало-мальски крупном городе. Курьеров, доставляющих готовую еду, на улицах уже столько, что в глазах рябит от их желтой и зеленой униформы. Почтовые ящики забиты листовками с рекламой суши, пиццы и осетинских пирогов.

Эти интернет-группы возникают совсем не потому, что человеку, возвращающемуся с работы в 11 вечера, негде взять ужин. Человек слаб, конечно. Но не до такой же степени, чтобы мчаться покупать борщ, который соседка тетя Катя бодяжит в сомнительной кастрюльке из не пойми каких продуктов. И еще не факт, мытыми ли руками.

То, что эта полулегальная услуга появилась во времена, когда легальный рынок просто забит готовой едой, говорит о крайней бедности населения. Люди продают еду, которую не съели, вместо того чтобы ее выбросить или бесплатно отдать бездомным. Значит, других ресурсов у этих людей нет.

Не могу поверить, что пресловутая тетя Катя готовит для соседей из чистого альтруизма. Нет, она делает это потому, что это единственная возможность для нее заработать в нынешних обстоятельствах. Хоть что-нибудь. 100 рублей - на носки, на сигареты… Или, если уж денег не дадут, хоть услугу какую за это получить.

«Эх, жизнь наша тяжелая», - вздохнет тетя Катя. И в рамках своей тяжелой жизни засунет в предназначенный на продажу борщ позавчерашнее мясо, недоеденное семьей. Или еще что-нибудь завалявшееся. Потому что любой бизнес стремится к безубыточности и минимальным накладным расходам. Особенно когда тебя никак не контролирует санэпиднадзор.

Тем временем по телевизору рассказывают, какая низкая у нас инфляция - всего 4 процента и какие широкие возможности у 50-летних людей переучиться на новую профессию и устроиться на работу. Как-то не вяжутся эти бодрые сообщения с расплодившимися сайтами, где люди меняют недоеденную за новогоднюю неделю рыбу или, не приведи бог, трехдневный оливье на что-нибудь полезное. И не думайте, что набитый холодильник говорит о достатке. Еда для многих - главная ценность. Любые лишние деньги вкладываются не в образование детей, не в путешествия или еще в какую роскошь, а в еду.

Натуральный обмен - вообще очень плохой признак для страны. Помните 90-е? Зарплату тогда выдавали кому носками, кому запчастями, смотря что твое предприятие выпускало. А потом люди судорожно пытались обменять это на продукты. У кого получалось - тот, считалось, неплохо устроен в жизни. Ну вот, приехали примерно к тому же явлению, пусть даже масштабы несравнимы.

…Моя тетка поступает по-другому. Оставшуюся в довольно большой семье жареную картошку она не пытается кому-то впарить через интернет, а в тот же день выносит во двор и оставляет в месте, где кучкуются бездомные. В чистых полиэтиленовых пакетиках. Неплохо по российским меркам живет моя тетка, очень неплохо. Даже может себе позволить картошку бездомным отдать...