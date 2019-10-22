Дочь Синди Кроуфорд смутила Инстаграм снимком топлесс

Дочь известной супермодели Синди Кроуфорд уверенно покоряет подиум: без 18-летней красотки нынче не обходится ни одна Неделя моды. Кайя Гербер востребована на всех показах от Милана до Нью-Йорка. До сих пор наследница Синди отличалась кротким нравом и примерным поведением. Кайя никогда не снималась обнаженной и не демонстрировала на подиуме слишком открытых нарядов. И вдруг удивила Инстаграм откровенным селфи: девушка выложила на своей страничке обнаженный снимок.

Кайя сделала селфи, стоя у зеркала без бюстгальтера. Обнаженную грудь модель прикрыла руками, однако кадр все равно получился чувственным и сексуальным. Шею юной звездочки украшают тоненькие золотые цепочки, больше никаких предметов одежды на Кайе нет.

kaiagerber Кайя Гербер

Многие подписчики Кайи решили, что она выглядит слишком худой и очень юной: «Ты смотришься так, словно тебе десять лет», - написал один из фолловеров.

Кайя Гербер с 14 лет участвует в показах и снимается для модных журналов. До сих пор Кайя старалась избегать слишком откровенных образов. Да и сама Синди не раз говорила, что оберегает дочку от грязной изнанки модельного мира и никогда не позволит ей делать некоторые вещи. Например, сниматься обнаженной. Сама Синди в молодости не раз позировала фотографам без одежды. Как признавалась супермодель, эти фотосессии всегда давались ей тяжело. Кроуфорд приходилось соглашаться на «голые съемки», чтобы пробиться на вершину модельного бизнеса. В одном из интервью манекенщица призналась, что, будь у нее второй шанс, ни за что не согласилась бы фотографироваться без одежды.

- Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься, - говорит Синди.

У юной Кайи совсем другая позиция: она – принцесса, выросшая в известной семье под крылышком знаменитой мамы. И оголяться ради денег или пиара у нее просто нет надобности. Ее брат Пресли Гербер тоже выбрал карьеру манекенщика. И, как и Кайя, он очень щепетилен в выборе съемок и показов.

kaiagerber #forcesoffashion today with this boss lady. thank you @voguemagazine @tonnegood for having us !!

- Мне очень повезло, потому что в моей жизни не было историй, как у тех людей, которые примкнули к движению #MeToo (движение в защиту жертв сексуальных домогательств — Ред.). Но я беспокоюсь за своих детей, выбравших карьеру в модной индустрии, - призналась Кроуфорд в интервью. - К счастью, сын и дочь защищены своей известностью. Мало кто сомневается, что я вступлюсь за них, если что-то произойдет.