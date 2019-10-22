Как экономика совместного потребления меняет наши привычки

Есть аналоговые ретрограды, а есть продвинутые лайфхакеры. Примерно так адепты модного течения - экономики совместного потребления (sharing economy) - видят себя на фоне консервативного большинства. Они не хотят годами копить на «Мерседес» или однушку в пределах МКАД. Не собираются покупать кучу вещей, которые будут пылиться на балконе, в гараже или на даче. Зачем, если все это можно взять в аренду, а сэкономленные деньги потратить на новые впечатления?!

ПОЧЕМУ ЭТО СТАЛО МОДНЫМ

Есть несколько причин, почему шеринг-экономика стала актуальной именно сейчас.

1. Рост численности населения

Про прогнозу ООН, к 2050 году на планете будут жить 9,3 млрд человек. А процесс урбанизации ускорится. В развитых странах в городах будет жить 85% населения. Особенно сложная ситуация возникнет в мегаполисах. Те же дороги шире не станут. Поэтому, чтобы ездить без пробок, нужно использовать пространство и прочие ресурсы разумнее. Движение за более экологичное поведение растет по всему миру. И это одно из его проявлений.

Фото: freepik.com

2. Усиление неравенства

Несмотря на разные меры социальной поддержки, расслоение в обществе продолжается. Тенденция прослеживается во всех странах, в том числе развитых. По мнению преподавателя Гарвардского университета Стивена Штрауса, именно разрыв между доходами стал главной движущей силой шеринга. То есть люди не против ездить на дорогих машинах и жить в престижном районе, но не могут себе позволить этого. Совместная экономика дает возможность пользоваться этими благами здесь и сейчас. И без кредитных обязательств на долгие годы.

Фото: freepik.com

3. Развитие мобильных технологий

Они дали возможность реализовать концепцию на практике, убрать барьеры. Раньше, чтобы снять машину в аренду, надо было ехать в офис специальной компании, заключать договор и спустя несколько дней привозить ее обратно. Именно поэтому сервисы каршеринга хоть и были придуманы пару десятков лет назад, но массового распространения не получали. Сейчас все стало проще: зашел в мобильное приложение, нашел машину рядом с домом, открыл ее с телефона, поехал, через полчаса оставил в любом месте. Просто и удобно.

СПРАВКА

«КП капитал»

Экономика совместного потребления - осознанный отказ от частной собственности ради большей свободы выбора. Понятие новое, поэтому в него часто включают разные бизнес-модели. Но суть везде примерно одинакова: это более эффективное использование имеющихся ресурсов (имущества, времени, денег).

Фото: freepik.com

ЧТО МОЖНО ШЕРИТЬ*

Экономика совместного потребления развивается очень быстро. Уже сейчас мировой рынок оценивается в $30 млрд. А через 15 лет она превысит $500 млрд. Компании-первопроходцы уже оказывают влияние на традиционные секторы. Взять те же Uber или Airbnb. Им удалось существенно изменить структуру сложившихся рынков перевозок и гостеприимства. Цены на такси и аренду жилья существенно снизились. Поведение потребителей меняется и в других сферах, куда проникают идеи совместного использования различных вещей.

Музыка и кино

Раньше меломаны покупали кассеты или диски с новыми альбомами исполнителей. А теперь появился новый способ - гигантские библиотеки с подписной моделью. К примеру, безлимитный доступ в iTunes стоит 159 рублей в месяц. Похожая схема и у онлайн-кинотеатров. Если раньше они продавали фильмы по отдельности, то теперь все чаще дают подписчикам доступ ко всей медиатеке.

Автомобили

Вот вам шокирующие цифры из-за океана. В Америке 250 млн автомобилей, и в среднем они используются всего... 8% времени. Причем в этой статистике есть и коммерческие машины. То есть обычный офисный сотрудник использует свой автомобиль не больше 5% времени. Все остальное время «железный конь» проводит на парковке (в том числе платной). При этом, даже когда машину используют по назначению, водитель обычно ездит один. Это особенно затратно, если поездка длинная. Все эти дисбалансы привели к появлению каршеринга (в Москве уже 20 тысяч машин) и карпулинга (миллионы поездок с BlaBlaCar).

Парковка

В России подобных сервисов пока нет. Но лишь потому, что парковка в большинстве городов еще бесплатная. В развитых странах - все ровно наоборот. Стоимость общественной парковки очень высокая. При этом у местных жителей и организаций парковочные места на закрытой территории обычно пустуют ровно половину времени: либо днем, либо вечером и ночью. Их теперь можно сдать тем, кто работает или отдыхает поблизости.

Товары ежедневного спроса

Купля-продажа подержанных вещей. Этот рынок существует давно, но его тоже относят к шеринг-экономике. Новые технологии позволили одним быстро избавляться от ненужного, а другим покупать хорошие товары в разы дешевле. Считается, что это позволяет продлить жизнь вещам и уменьшить объем мусора на свалках. К примеру, одна детская коляска в среднем служит трем семьям.

Редко используемые вещи

Палаткой, спальными мешками и прочими походными вещами я пользуюсь пару раз в год, но они занимают треть балкона. Еще одну треть занимают дрели, пилы и прочий инструмент для ремонта, которыми я не пользовался года три. Но все это лежит - на всякий случай - и занимает дорогущие квадратные метры в московской квартире.

Место в кладовке

В России такого сервиса пока нет. Но, видимо, скоро появится. В Америке работает сервис Storage market. Он позволяет сдать свободное пространство в квартире тем, кто не хочет или не может хранить свои вещи дома.

Рабочее пространство

Это тоже мировой тренд. Зачем снимать целый офис, если можно снять несколько рабочих мест в коворкинге? А потом при желании менять дислокации несколько раз в год, переезжая из страны в страну. Большинству работников нужен лишь компьютер, доступ в интернет и базовая инфраструктура. По данным аналитиков PwC, доля коворкингов выросла с 1 до 15% от объема рынка офисного предложения в мире за последние 10 лет. И если верить статистике одной из крупных сетей, более 50% компаний реализовали с соседями по рабочему пространству совместные проекты. Вот такой эффект синергии.

САМ СЕБЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

В энергетике большинства стран мира (даже России) наметился тренд на повышение доли возобновляемых источников энергии. Повсюду стоят ветропарки и гектары солнечных батарей. Более того, на этом рынке стала развиваться даже микрогенерация. К примеру, немецкий домохозяин, установивший у себя на крыше солнечную батарею, может зарабатывать, продавая в ясные дни излишки своей электроэнергии. Пока человечество не научилось накапливать энергию в больших объемах, разумнее ею делиться.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

5 преимуществ совместного пользования

- Эффективное расходование ресурсов и сокращение отходов.

- Увеличение скорости оказания услуги.

- Повышение доступности товаров.

- Возможность дополнительного заработка.

- Уменьшение выбросов в атмосферу.

КСТАТИ

Комбайн и кушетки на прокат

Есть и специфические примеры совместного потребления. Что еще раз доказывает, что бизнес-модель, построенная на этом, довольно устойчива и не ограничивается каршерингом и посуточной арендой квартир.

К примеру, многие хозяйства Ростовской области перестали покупать комбайны. В регионе появились компании, которые предоставляют их только на время сбора урожая. А некоторые медицинские центры пользуются услугами специальных фирм, которые помогают соблюдать абсурдные требования проверяющих.

- Один из примеров - в кабинете урологии должно быть семь кушеток. Никто из частников его, естественно, не придерживается. Штрафов избегают по-другому, - говорит владелец одной из крупных сетей медицинских центров. - О проверках всегда известно за три дня. Проверочные листы висят на сайте ведомств. Так вот, есть фирмы-однодневки, где на складе лежит нужное оборудование. Платишь им за аренду. Они привозят все в грузовике, расставляют по кабинетам. Комиссия пришла, галочки проставила - все счастливы.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

1. Вопрос масштаба

Шеринговые истории пока работают только в крупных мегаполисах - от миллиона жителей. Только такое количество людей позволяет получить необходимый уровень спроса. Но с ростом цифровизации и с учетом массового вовлечения жителей в обмен имуществом эти идеи могут стать рабочими и для менее крупных городов.

2. Вопрос цены

Попробовать сдать в аренду можно любую вещь, но далеко не всегда получится найти клиента. По оценкам экспертов, краткосрочная аренда сейчас работает в основном для вещей, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. То есть когда товар проще взять взаймы, чем выкладывать приличную сумму за вещь, которая будет нужна лишь пару дней.

По мнению экспертов, чем больше будет оцифровываться мир, тем больше шеринговых проектов станет выгодными. Ключевым фактором становится вопрос снижения издержек. Чем проще будет делиться своим имуществом, тем охотнее владельцы будут сдавать его в краткосрочную аренду. Если за той же дрелью не надо будет ехать в другой район города, а получится за пять минут снять ее в соседнем доме, это сильно облегчит коммуникацию.

3. Вопрос доверия

В теории взаимовыгодный обмен вещами - это очень удобно и правильно. Но не всегда люди готовы идти на это. Есть риски для обеих сторон. Собственники боятся, что вещь повредят. Отношение «не мое - не жалко» в нашей стране превалирует. Достаточно посмотреть, как ведут себя на дороге водители каршеринговых авто. При этом арендаторы опасаются, что им придется платить за случайно испорченный товар. Большинство сервисов оставляет за собой право списать с клиента деньги за вред, нанесенный имуществу.

Но архитектура, или, как сейчас модно говорить, экосистема взаимоотношений уже выстраивается. Компании идентифицируют пользователей, борются с мошенниками, запускают страховые механизмы, вводят счета эскроу (когда деньги замораживаются на счете компании и переводятся владельцу, только когда клиент получит товар или воспользуется услугой).

ЗАЧЕМ ВЛАДЕТЬ, ЗАЧЕМ СТРАДАТЬ?

Большинство россиян - те еще ретрограды. Для нас обладание чем-то своим - это вопрос психологии. После 70 лет коллективизма многим хочется чувствовать себя собственником. «Каждый месяц плачу больше, зато за свое», «стою в пробках, зато на личной машине». Ощущение защищенности, которое дарит собственная квартира: «Случись что, у меня есть свой угол». Физическим стенам граждане доверяют больше, чем виртуальным финансовым инструментам.

Новое поколение считает по-другому. Зачем несколько лет копить на машину или переплачивать за нее по автокредиту, если можно брать ее несколько раз в месяц по необходимости, а все остальное время передвигаться на общественном транспорте? Какой смысл до пенсии отдавать ипотеку, если можно жить на съемном жилье рядом с работой и менять его, если что-то не устраивает?

Кроме того, владеть активом не всегда выгодно. Одно дело, когда он всегда дорожает, и совсем другое - когда цена стоит на месте или даже падает. Плюс приходится тратить время и деньги на косметический ремонт и техобслуживание. И наконец, переживать, что с твоим имуществом что-нибудь произойдет.

Раньше главной целью было сверхпотребление: квартира, машина, дача, новый смартфон. Сейчас трендом становится отказ от покупки вещей в пользу новых впечатлений. Правда, смартфон в списке приоритетов остался. Чтобы жить в цифровой экономике, нужен ключ от нее.

СОВЕТ «КП КАПИТАЛ»

Резервный фонд должен быть

С точки зрения личных финансов стратегия «лучше буду арендовать» не всегда самая выгодная. И уж точно самая рискованная в долгосрочной перспективе. Да, она позволяет высвободить уйму денег, которые мы раньше тратили на крупные покупки. Но у своего имущества есть и очевидные плюсы. Если деньги вдруг кончились, его можно сдать в аренду или продать.

Накопленную массу впечатлений продать очень сложно, особенно если вы не тревел-блогер. Поэтому финансовые советники рекомендуют все равно копить деньги, но хранить их в более ликвидных инструментах. Например, в ценных бумагах - акциях и облигациях. Они будут приносить пассивный доход и станут основой капитала. Это особенно важно в преклонном возрасте.

ЕСЛИ ТЫ СОБСТВЕННИК

Как на этом заработать?

Пока на рынке шеринга зарабатывают в основном крупные компании. И в основном при поддержке местных властей. К примеру, московский каршеринг вряд ли выстрелил бы без налоговых льгот и бесплатной для арендных машин парковки в центре. Но есть сервисы, которые позволяют сводить напрямую физических лиц: владельца и арендатора, заказчика и исполнителя. И это возможность заработать и одновременно избавиться от хлама.

Схема работает следующим образом. Оба участника сделки регистрируются на сайте, прикрепляют свои банковские карты. Сначала сервис снимает деньги с карты арендатора, а переводит их на счет владельца имущества, только когда услуга оказана. За сводничество берет в среднем 20% от суммы сделки.

Есть и услуги управления. Можно отдать свою вещь компании, чтобы она сама сдавала ваш велосипед или дрель в пользование другим людям. Но такой сервис стоит больше - обычно 50% от услуги. Тем не менее этот рынок пока еще не очень развит. Нужно внимательно читать договор, особенно в той части, где прописаны обязательства сторон.

ИТОГО

Несмотря на все плюсы, побочное влияние экономики совместного потребления на глобальную экономику пока никто не исследовал. Наверное, просто в силу небольшого масштаба. Тем не менее потребительский спрос - один из главных двигателей торговли. Уменьшение производства новых товаров может привести к банкротствам крупных компаний, потере рабочих мест в традиционных отраслях и уменьшению собираемых налогов. Таксисты в некоторых городах уже бастовали против Uber, а сдавать квартиру через Airbnb до сих пор под запретом в ряде мегаполисов. Но глобально эту тенденцию уже вряд ли остановить. Шеринговая экономика слишком удобна и выгодна для всех.