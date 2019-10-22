2019-10-22T11:10:38+03:00
Происшествия

В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены

Мужчина скончался от кровопотери в доме своего убийцы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отставной полковник вел активную общественную жизнь, подавал пример молодому поколению и даже баллотировался в депутатыОтставной полковник вел активную общественную жизнь, подавал пример молодому поколению и даже баллотировался в депутатыФото: facebook.com
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В Москве совершено кровавое убийство. 63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, брак офицера давно развалился, и они решили развестись, правда, пока продолжали жить вместе. Через некоторое время женщина стала приводить к ним в квартиру своего нового ухажера. Он был на 22 года моложе Пименова и годился ему в сыновья.

Какое-то время отставной сотрудник внутренних служб терпел, но вечером 13 октября, не выдержал - взял ружье и выстрелил любовнику жены прямо в пах. После чего без сопротивления сдался прибывшим на вызов полицейским. Раненный молодой человек скончался от сильного кровотечения.

Вячеслав Пименов работал в Центральном управлении по борьбе с организованной преступностью города Москвы, а также руководил отделом материально-технического обеспечения ГУ МВД России по ЦФО.

После выхода на пенсию два года работал советником государственной гражданской службы ФМС России и даже баллотировался в депутаты района Северное Измайлово. С 2014 года трудился помощником руководителя аппарата одной из политических партий, а также занимал должность вице-президента Московского отделения ВПА Международной полицейской ассоциации.

Был награждён орденом "За службу России", ведомственными медалями, нагрудными знаками и почётными грамотами. Вел активную социальную жизнь и проводил работу с ветеранами подразделений МВД, учащимися кадетских корпусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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