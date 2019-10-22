Александр Масляков: Я не советчик Владимиру Зеленскому. Но я бы все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков

- Александр Васильевич, вот раньше вы говорили, что это игра – КВН. Как же у вас все там устроено, если Сергей Сивохо - известный кавээнщик - стал советником секретаря Совбеза Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса?

- Да... Знаете, что я могу сказать. Сережа Сивохо очень талантливый человек - актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских. Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл.

Ну, я не знаю, честно говоря, я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал (в администрацию президента. - А.Г.) не кавээновскую команду, а команду политиков. Вот так я бы прокомментировал эту ситуацию.

- Интересно, много еще в команде Зеленского, на ваш взгляд, таких талантливых ребят?

- Не знаю, не знаю. Я уже немножко подзабыл про команду Зеленского.

У нас команд много и много талантливых ребят. И чего ожидать от каждого из кавээнщиков, которые проходят «школу» кавээновской игры, я уже теперь боюсь предугадать.

- Может быть, чего-то в консерватории нужно подправить? Я имею в виду – в КВНе. Что в политику идут все больше и больше.

- Повторяю, это дело каждого человека, научившегося публично держать себя, публично выступать, благодаря этой игре выходить на сцену, не бояться телекамер и прочее, и прочее.

Но это такие внешние какие-то такие элементы, атрибутика внешняя.

А что там на самом деле думает человек, какие у него планы – это уже решать ему и его судьбе.

- И последний вопрос. России это (наплыв артистов КВН. - А.Г.) не грозит? А то одно время про Михаила Галустяна говорили, что вот, как бы он - не того...

- Я надеюсь, что не грозит.

- Спасибо.