Первый спектакль посвятили мамам: В Волгограде лошади помогают особенным детям стать артистами

“В ролях: талантливые дети, лошади-актёры, харизматичный ослик Моисей.” Это - афиша премьеры “Под маминым крылом”. Она пройдет совсем скоро в Волгограде. И это очень необычный и важный спектакль. И дело не только в том, что сценой станет конный манеж. И даже не в ослике Моисее (ему только не рассказывайте!).

В центре внимания - юные артисты. Кто-то из них еще недавно с трудом произносил слова. Кому-то нелегко просто стоять. Кто-то живет в полной тишине. А еще - у них совсем мало друзей. Было. Пока не появился в их жизни инклюзивный конный театр "Летать без крыльев".

Лошадь становится для детей настоящим другом Фото: предоставлено эко-клубом "Солнечная долина"

Не только иппотерапия, но и творчество

Его придумали в конно-досуговом эко-центре "Солнечная долина". Уже девять лет здесь проводят занятия по иппотерапии для детей с инвалидностью. Верховая езда помогает детям с самыми разными особенностями здоровья: для кого-то конь выступает отличным “массажистом”, кому-то позволяет обрести уверенность, успокоится.

- Дети занимались у нас по несколько лет, учились держаться на лошади, общаться с ними... Но мы задумались: а что дальше, куда применять полученные знания? Участие в соревнованиях родителям особенных детей обычно не по карману. И мы стали думать - чем еще мы можем помочь? Особенные дети, как правило, очень замкнутые, в творческие кружки и секции их не берут. А так вышло, что параллельно мы несколько лет проводили конные праздники: на Иван Купала, Масленицу, Новый год. И поняли: детям это интересно, они с радостью учатся музыке, танцам. Так и появилась мысль про инклюзивный конный театр: место, где дети не только занимаются иппотерапией, но и творчеством, а еще - общаются друг с другом, заводят друзей, - так говорит Алина Зевакина, иппотерапевт, создатель “Солнечной долины”.

Уже несколько лет в клубе проводят конные праздники Фото: предоставлено эко-клубом "Солнечная долина"

Эко-клуб, в котором сейчас живут десятки лошадей, когда-то начинался с одного коня. Его Алина взяла, чтобы дочка с ДЦП начать ходить. А потом решила помочь другим родителям и создать для них место, где их особенных детей поняли бы и приняли.

О конном клубе Солнечная Долина .Особенные дети здесь бесплатно занимаются реабилитацией

В конном театре занимаются и трехлетки, и подростки

Чтобы создать инклюзивный конный театр, “Солнечной долине” не хватало крытого манежа.

- Занятия по иппотерапии шли на открытом воздухе, а с наступлением холодов реабилитацию приходилось прекращать. У детей сразу был “откат” назад, терялся наработанный результат. Кроме нас бесплатно в Волгоградской области иппотерапию не проводит никто, родителям было некуда пойти, - говорит Алина.

Благодаря президентскому гранту у “Солнечной долины” появился крытый манеж Фото: предоставлено эко-клубом "Солнечная долина"

Со строительством помог полученный президентский грант. Теперь под крышей манежа особенные дети не только учатся сидеть верхом, управлять лошадью, но и готовятся к первой в жизни премьере.

- Они пока не до конца поняли, что происходит, - улыбается Алина. - Раньше они приезжали к нам на иппотерапию, знали, что здесь их ждет лошадка-друг, катались, перевозили с места на место мячики, делали упражнения... А потом раз - и добавилось рисование. Дети попробовали, им понравилось. Потом появилось актерское мастерство: тоже что-то непонятное, но стали постепенно привыкать. А затем начались репетиции. Раньше занятия были индивидуальные: ребенок, мама, тренер. А сейчас появились другие дети, преподаватели. Все новое, незнакомое, но очень интересное. И ребята начали учиться друг у друга.

На занятиях дети не только занимаются актерским мастерством, но и рисуют Фото: предоставлено эко-клубом "Солнечная долина"

Роли пишут специально для особенных артистов

Спектакль “Под маминым крылом” покажут 27 октября, а в следующем году планируют подготовить еще пять. Причем в театре не берут готовые сценарии, а пишут роли специально для каждого особенного актера.

- У нас есть ребята с синдромом Дауна, аутизмом, задержкой развития, ДЦП, слепо-глухие… Мы решили, что не будем ставить никаких ограничений, - говорит Алина. - У нас занимаются и трехлетки, и подростки. И поэтому мы пишем сценарий, учитывая возможности и сильные стороны каждого нашего актера. Например, если ребенок может управлять лошадью - мы дадим ему роль верхом. А если он не умеет сидеть на лошади, но, например, отлично бьет в барабан - он будет в спектакле зайчиком-барабанщиком. Если ребенку всегда нужна поддержка мамы - мы напишем роль для них двоих.

Ослик Моисей тоже поддержит ребят на премьере Фото: предоставлено эко-клубом "Солнечная долина"

У лошадей в постановке - своя важная миссия. Каким-то актерам конь в буквальном смысле заменяет ноги. А кому-то просто важна поддержка давнего верного друга.

- Мы надеемся, в будущем наши актеры будут не только ездить верхом на лошадях, но и выступать рядом с ними, - говорит Алина Зевакина.- У нас есть дети, которые занимаются такой дисциплиной как НХ - управлением лошадью с земли. Когда особенный ребенок жестами показывает “присесть”, “поклониться”, а такое большое и красивое животное его слушается - это очень важно. Ребенок действительно чувствует, что они команда, партнеры, друзья. Пока что мы только учимся этому, все у наших ребят впереди.

В следующем году в театре должны появиться и сурдопереводчики - чтобы люди с особенностями здоровья могли стать не только актерами, но и зрителями постановок.

Спектакль “Под маминым крылом” покажут 27 октября Фото: предоставлено эко-клубом "Солнечная долина"

Сказать “спасибо” мамам

Первый спектакль нового театра не случайно посвятили мамам. Ведь это именно они становятся единственной опорой и поддержкой для особенного ребенка, его главным мотиватором, главной надеждой на счастливое будущее.

- Нам хочется сказать мамам, чтобы они никогда не опускали руки, не отчаивались. Что у них есть место, куда можно прийти, где им помогут. Место, где их ребенок не выглядит “странным”, “другим”, где его принимают таким, какой он есть. Мамы часто остаются с бедой один на один, отчаиваются, начинают прятать своего ребенка. Я всегда им говорю - ваш ребенок не “другой”. Он такой, какой есть, он таким родился. Нужно принять это и искать подходящий именно для него метод реабилитации - и работать, идти вперед, - уверена Алина. - У нас в эко-клубе мамы могут не просто найти поддержку, но еще и просто отдохнуть, хоть ненадолго выпасть из постоянной гонки, в которой они живут. А еще - увидеть успехи своего ребенка. Как он осваивает роль, как у него растет самооценка, как он находит друзей, получает опыт... Впервые увидев лошадь, большинство особенных детей боится, кто-то даже начинает плакать. Но именно мама помогает ребенку сделать первый шаг. Помогает прийти в центр, подойти к такому большому и страшному животному, прикоснуться к нему… И постепенно ребенок перестает бояться, он сам бежит на занятие, едет верхом. Лошадь становится ему другом.