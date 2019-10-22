На приз Льва Яшина претендуют 10 вратарей

Журнал France Football объявил имена кандидатов на получение традиционного ежегодного приза лучшему игроку мира - "Золотой мяч". Среди ник, как всегда Роналду, Месси, плюс еще 28 футболистов из разных стран, которые выступают в Европе. Любопытно, что прошлогодний победитель хорват Лука Модрич на этот раз не попал даже в расширенный список.

Но это еще не все. С этого года учрежден и отдельный приз для лучшего вратаря мира, который носит имя Льва Яшина.

Яшин, который France Football признан лучшим голкипером ХХ века, до сих пор остается единственным вратарем, кто смог в 1963 году отобрать «Золотой мяч» у всех полевых игроков. И, чтобы поддержать обиженных стражей ворот, их теперь выделили в отдельную категорию.

Всего в список претендентов на «Приз Льва Яшина» вошли 10 голкиперов: камерунец Андре Онана («Аякс»), немцы Мануэль Нойер («Бавария») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), словенцы Ян Облак («Атлетико») и Самир Ханданович («Интер»), испанец Кепа Аррисабалага («Челси»), француз Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), бразильцы Эдерсон Мораес («Манчестер Сити») и Алиссон Бекер («Ливерпуль»), поляк Войцех Щесны (Ювентус»). Награждение лучшего игрока и лучшего вратаря мира состоится 2 декабря.