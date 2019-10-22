Поможем нашему "дому"

Качество жизни населения России в большей степени зависит от прямых показателей благополучия окружающей среды, то есть здоровья Экологии. Кстати, до боли знакомое всем с детства слово "экология" состоит из греческого "ойкос", что означает дом и "логос" наука. Если перевести, то это означает вдумчивое и ответственное отношение к своему дому, родной земле и ко всей планете.

Эта объемная наука рассматривает большинство вопросов относительно самого человека и антропогенного воздействия на окружающую среду. Одним из самых важных вопросов является состояние "легких" России лесных насаждений. Которые напрямую влияют на кислородный баланс окружающей среды. Кроме того, растения благотворно влияют на почву, укрепляя ее. Но промышленный прогресс, к сожалению, сопровождается вырубкой лесных угодий и уничтожением видового состава растений.

В результате включается цепная реакция, вызывающая разрушение почвы. Плюс неконтролируемая обработка земли, выпас скота, бесконтрольное строительство и обработка почвы пестицидами все это приводит к ускоренной эрозии почвы, грозящей катастрофическими последствиями. И надо отдать должное соответствующим ведомствам, активистам и, самое главное молодежи в том, что они берут эту проблему под контроль.

Растет экологическая культура, которая поможет сохранить наш общий "дом" от разрушения. В настоящее время набирают обороты различные акции в рамках проекта "Чистая страна", входящего в нацпроект "Экология". Понятие "чистая страна" многогранно и, наряду с другими направлениями, включает в себя не только очистку территории и водоемов от мусора и качественную переработку этого мусора. Но и восстановление лесных богатств России. К этой миссии активно привлекается вся молодежь.

Так с 24 сентября по 4 октября победно прошла детская акция "Классный лес", во время которой, наряду с оздоровлением среды обитания проводилось и экологическое воспитание молодежи. Только около одной 5-ой СОШ в г. Владимире появилось 15 молодых мелколистных лип. 2 октября ученики Холмовской СОШ Смоленского региона посадили 6 дубов и 4 ясеня. А выпускники филиала МАОУ «Аромашевская СОШ» Кротовской СОШ 3 октября, отдавая дань давно уже установившейся в школе доброй традиции, добавили в аллею выпускников 12 саженцев сосны.

В Смоленской области руками школьников и их родителей посажены 700 деревьев около школ и вдоль проезжей части дороги. В начале октября в Саранске кадеты "Лицея 26" вместе с будущими первоклассниками школ 10 и 26 воспитанниками МДОУ детский сад 71 и МАДОУ "Центр развития ребенка" д/с 6 высадили более 20 саженцев сосны под присмотром и неусыпным контролем воспитателей и родителей.

В Ангарске 25 саженцев сосны, рябины и ели посажены родителями и работниками детских учреждений на территориях детских садов. А на территории д/сада №72, в котором воспитываются дети с туберкулезной интоксикацией, были посажены хвойные породы деревьев. 3 октября в рамках акции в г.Барнауле около школы 120 были высажены голубые ели.

В поселении Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский Республики Башкортостан, учащимися, совместно с работниками лесничества, посажено 12000 саженцев деревьев! 4 октября учениками МОУ "Стрелецкая СОШ" Белгородской области в рамках акции "Классный лес" высаживались сосны. К акции присоединились и десятиклассники СОШ №33 Дзержинского района г.Волгограда. Они с удовольствием высаживали на своем пришкольном участке саженцы робинии, клена и катальпы.

Такие мероприятия прививают детям с ранних лет любовь к природе, чувство ответственности за ее состояние. Кроме того, они навсегда оставят в их душах яркие воспоминания и чувство гордости за своих друзей. Одна девочка, учащаяся школы 33 г.Волгограда сказала: "Сегодня мы высадили в школьном дворе свой маленький "классный лес" от 10В. Мы возрождаем биоразнообразие, помогаем птицам, уменьшаем наш углеродный след".