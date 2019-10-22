Конгрессмены решили записать украинский батальон «Азов» в террористы

40 конгрессменов (примечательно, что все они - члены Демократической партии США, которая вроде как поддерживает наиболее радикальные силы на Украине) написали письмо в Госдеп с требованием объяснить, почему украинский батальон «Азов» не включен в список иностранных террористических организаций. К слову, в России в отношении его бойцов возбуждено уголовное дело по статьям «истязание», «похищение человека» и «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

- Терроризм есть терроризм... К примеру, батальон «Азов» - хорошо известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приветствует неонацистов в своих рядах. ООН установила случаи нарушения прав человека, применение пыток за сравнительно короткую историю этой группы. Несмотря на эти факты, «Азов» продолжает вербовать, радикализировать и готовить американских граждан, - говорится, в частности, в обращении к госсекретарю США Майку Помпео.

Напомним, в прошлом году ФБР сообщало о возможном сотрудничестве украинских боевиков с американскими расистами, которые устраивали беспорядки в Шарлотсвиле.

РЕАКЦИЯ

- Руководство полка «Азов» заявляет, что данное обращение является ничем иным как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность. Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте, - гласит ответ на сайте этой организации.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

«Вашингтон и Киев отказываются в ООН запретить оправдание нацизма»

- Прогнозировать дальнейшие действия конгрессменов и тем более Госдепа я не возьмусь - там очень специфическая среда. Но то упорство, с каким американские власти не включают нацистские террористические подразделения на Украине в соответствующие списки, давно вызывает большие вопросы. Думаю, что ответ лежит в той плоскости, что США и Украина отказываются на площадках ООН запретить оправдание нацизма. Эти вещи взаимосвязаны.