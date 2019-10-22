2019-10-22T14:21:48+03:00
В мире

Конгрессмены решили записать украинский батальон «Азов» в террористы

Боевики обиделись
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Батальон «Азов» - хорошо известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приветствует неонацистов в своих рядах. Фото: Степан Петренко/ТАССБатальон «Азов» - хорошо известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приветствует неонацистов в своих рядах. Фото: Степан Петренко/ТАСС
Изменить размер текста:

40 конгрессменов (примечательно, что все они - члены Демократической партии США, которая вроде как поддерживает наиболее радикальные силы на Украине) написали письмо в Госдеп с требованием объяснить, почему украинский батальон «Азов» не включен в список иностранных террористических организаций. К слову, в России в отношении его бойцов возбуждено уголовное дело по статьям «истязание», «похищение человека» и «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

- Терроризм есть терроризм... К примеру, батальон «Азов» - хорошо известная ультранационалистическая организация на Украине, которая открыто приветствует неонацистов в своих рядах. ООН установила случаи нарушения прав человека, применение пыток за сравнительно короткую историю этой группы. Несмотря на эти факты, «Азов» продолжает вербовать, радикализировать и готовить американских граждан, - говорится, в частности, в обращении к госсекретарю США Майку Помпео.

Напомним, в прошлом году ФБР сообщало о возможном сотрудничестве украинских боевиков с американскими расистами, которые устраивали беспорядки в Шарлотсвиле.

РЕАКЦИЯ

- Руководство полка «Азов» заявляет, что данное обращение является ничем иным как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность. Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте, - гласит ответ на сайте этой организации.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

«Вашингтон и Киев отказываются в ООН запретить оправдание нацизма»

- Прогнозировать дальнейшие действия конгрессменов и тем более Госдепа я не возьмусь - там очень специфическая среда. Но то упорство, с каким американские власти не включают нацистские террористические подразделения на Украине в соответствующие списки, давно вызывает большие вопросы. Думаю, что ответ лежит в той плоскости, что США и Украина отказываются на площадках ООН запретить оправдание нацизма. Эти вещи взаимосвязаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-замминистра иностранных дел России Анатолий Адамишин: "Решение дочери Сталина не возвращаться в Россию было для меня облегчением"
Известный дипломат, посол в Британии в 1994-1997 годах Анатолий Адамишин рассказал "КП", можем ли мы вообще дружить с англичанами
Новости 24
Будущее высшего образования - все университеты станут «авторскими»
Медведев: поступать в российские вузы можно будет через интернет
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Илон Маск впервые опубликовал пост в Twitter через сеть Starlink
В Госдуму внесен проект о признании украинцев носителями русского языка
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи
Эрдоган подтвердил готовность Турции возобновить операцию в Сирии
МИД РФ: Украина не пыталась начать диалог по возобновлению авиасообщения
Кремль: Путину и Эрдогану предстоят сложные переговоры по Сирии
Дочь иранского посла погибла в Москве
Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча
Губернатор Якутии Айсен Николаев — о конкурсе «Лидеры России»: «Это самый мощный социальный лифт у нас в стране»
Цены на гречку вернутся к норме
Мещанский суд начнет повторное рассмотрение дела "Седьмой студии"
Forbes назвал самых влиятельных лиц киберспорта в России
В «Атомфлоте» подтвердили ЧП на ледоколе «Тор»
В NASA выразили надежду на расширение сотрудничества с Россией
ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева
Автоэксперт назвал причины падения спроса на бензин
Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат
Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ