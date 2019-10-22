"Шаталась от слабости": Татьяна Веденеева похудела на таблетках на 14 кг за две недели

Татьяна Веденеева давно на пенсии. Но, глядя на эту цветущую и неувядающую женщину, сложно поверить, что ей 66 лет. Яркая блондинка прекрасно выглядит и полна энергии. И она, как никто знает, что красота требует жертв.

Татьяна Веденеева никогда не скрывала, что ради сохранения молодости делала пластические операции. Одно из хирургических вмешательств едва не стоило ей здоровья. Она сообщила, что страдала от припухлостей под глазами. "Я пошла и сделала блефаропластику. Но потом я очень долго жалела об этом. Мне сделали разрезы под глазами. Этого можно было избежать", - сетовала теледива.

Впрочем, она со студенческих лет не боялась экспериментировать над собой. Однажды ради заветной роли она едва не угодила на больничную койку. "На первом курсе снялась в своем первом фильме «Много шума из ничего»... Вообще-то в те времена, когда я училась, студентам категорически запрещалось сниматься в кино. Но для меня сделали исключение. Может, потому, что это был Шекспир, да и снимал картину известный режиссер Самсон Самсонов", - разоткровенничалась Татьяна.

Перед началом съемок мэтр сказал, что ей надо похудеть. "За два месяца я скинула 14 килограммов. При моем достаточно высоком росте весила 55 кг. Я делала то, чего никому не советую, - пила таблетки для похудения. Причем эти таблетки нигде не продавались. Мне сокурсник привозил их из Киева, где его папа был каким-то начальником. Говорили, что такие же принимала Ира Алферова, которая училась на два курса раньше меня. Мне даже рассказывали, что у нее от этого зубы начали шататься...", - цитирует ее Собеседник.ru.

Так вот, те таблетки отбивали напрочь аппетит. "Я себя довела до того, что шаталась от слабости, мне надо было постоянно за что-то держаться, чтобы не упасть", - призналась Веденеева.

Начинающую актрису буквально привела в чувство педагог, народная артистка СССР Евгения Козырева. Однажды она спросила: "Что с вами, Таня, вы не заболели? Какая-то серая вся ходите". Будущая звезда экрана тогда будто очнулась ото наваждения.

А позже выяснилось, что Самсонов, увидев Татьяну, признался, что пошутил насчет похудения. "И я прекратила эти жестокие эксперименты над собой", - заключила Татьяна Веденеева.