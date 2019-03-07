У Татьяны Веденеевой отобрали квартиру

Татьяна Веденеева заявила о том, что ее семья стала жертвой мошенников и лишилась многомиллионной квартиры. О трагических событиях недавнего прошлого знаменитая телеведущая поведала Лере Кудрявцевой.

Татьяну Веденееву многие помнят как ту самую тетю Таню из "Спокойной ночи, малыши!". Под мягкую улыбку и сказки ведущей засыпало не одно поколение маленьких телезрителей, а их мамы просили в парикмахерских стрижку "как у Веденеевой". Ведущая праздничных торжеств и официальных мероприятий была любимицей миллионов.

Ее внешность не обсуждал разве только ленивый. В интернет-пространстве говорили об операциях, к которым прибегла Веденеева в целях поддержания моложавого вида. Результат вмешательств не всегда был удачным. Татьяна и не скрывала, что делала пластику: "Люди не рождаются с морщинами и мешками под глазами - они появляются с возрастом. Их не то что можно корректировать, а даже нужно, если есть на это деньги и если вы хотите выглядеть хорошо и современно".

tatyana.vedeneeva Татьяна Веденеева и не скрывала, что делала пластику

Но пока Веденеева укладывала спать всех малышей Советского Союза, ее родной ребенок маму почти не видел. Ведущая в провокационном шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ впервые раскрыла личные тайны Лере Кудрявцевой.

Она рассказала об отношениях с единственным сыном Дмитрием и вспомнила, как зачастую ей приходилось жертвовать семьей ради работы. Дмитрий выучился на литератора в Англии, потом вернулся в Россию, получил экономическое образование, основал компанию по мониторингу СМИ и опять уехал в Туманный Альбион.

tatyana.vedeneeva Татьяна Веденеева вела праздничные торжества и официальные мероприятия

В откровенной беседе с ведущей программы 65-летняя теледива открыла тайны личной жизни, назвала причину расставания с первым мужем и рассказала о начале романа с бизнесменом Юрием Бегаловым. Ради него она бросила любимую работу и уехала жить за границу, но через 15 лет второй супруг попросил развод. Семья распалась в 2009-м из-за измен Юрия и появления у него ребенка на стороне. Закрывать на это глаза телеведущая не стала.

Татьяна Веденеева показала свою недвижимость за рубежом и впервые открыла двери подмосковного дома. Также ведущая посетовала, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры стоимостью в десятки миллионов.