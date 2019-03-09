Кудрявцева в ужасе после признания Веденеевой о ребенке
Татьяна Веденеева рассказала историю любви и разрыва со своими мужем. Также телеведущая шокировала Леру Кудрявцеву признанием о ребенке.
Татьяна Веденеева познакомилась со своим вторым мужем Юрием Бегаловым, когда брала у него интервью. В тот момент она была замужем за художником Валерием Шапошниковым, а бизнесмен был женат. Покорил ее Юрий неожиданным подарком. Бегалов подарил ей путевку на Канарские острова, где они смогли поближе познакомиться. Но, по словам Татьяны, между ними ничего не произошло в той поездке. Потом еще год они периодически встречались в Москве.
В один из таких дней, Веденеева задала ему вопрос: "Что ты на меня так смотришь, прямо не моргаешь?". Юрий ответил ей: "Потому что я тебя люблю". Шокированная Татьяна только и смогла произнести: "Спасибо". Предложение руки и сердца она получила, когда они уже два года жили вместе.
Вместе пара была счастлива 15 лет, ради Юрия Татьяна забыла о карьере. В студии программы "Секрет на миллион" Веденеева призналась: у нее и Юрия мог быть общий ребенок. Но когда Татьяна была беременна, случилась беда. Она поехала с Юрием на рыбалку. Там телеведущая упала с обрыва в воду. Через два дня Татьяна отправилась на выступление Тины Тернер. Долгая дорога сказалась на состоянии ее здоровья. Срок был около четырех месяцев. Ребенка она потеряла.
После этого признания на глазах Леры Кудрявцевой навернулись слезы, а на лице застыл ужас. Кажется, Лера даже побледнела, но взяла себя в руки и продолжила беседу со своей гостьей.
Татьяна, увидев реакцию коллеги по цеху отметила, что она и ее муж думали о новых попытках завести детей. "Но потом нужда отпала, - заявила Веденеева. - Появилась какая-то другая женщина помоложе, которая поехала тоже на рыбалку и забеременела. А потом выяснилось, что мальчик. Ну и все, я сама ему предложила…"
О сопернице Татьяна узнала случайно, когда с утра собирала бумаги мужа. Она увидела странные расходы, в том числе на автомобиль Mercedes - такой машины в их семье не было. Когда муж проснулся, Веденеева спросила его об этом.
"Я помню, какое было у него на лице такое выражение - одновременно страх, недоумение, гнев. Он сказал: «А почему ты читаешь мои бумаги?». А я ни разу в жизни не посмотрела ни в его телефон, ни в кошелек, ни в бумаги, клянусь здоровьем всех своих родственников. Он сказал: «Это мой приятель, он живет в другом городе, он меня просил последить за машиной». А еще одна вещь там была написана - аренда квартиры. И там была какая-то астрономическая сумма. И я спросила: «Аренда квартиры - это тоже приятелю?»".
После этого муж выхватил у нее бумаги. После этого случая Татьяне стала звонить какая-то девушка каждый вечер. "В такое время, когда человек должен быть дома, но она понимала, что его дома нет. И говорить: «А Юру можно?». Я: «А кто его спрашивает? Что-нибудь передать?». Она вешала трубку".
Когда Юрий вернулся из очередной "командировки", Татьяна предложила ему разъехаться. Два года они прожили раздельно, и потом мужчина попросил у Татьяны развод.
Телеведущая также рассказала о том, что произошло с ее первым мужем. Валерий Шапошников был на 13 лет старше Татьяны, которая только-только начинала делать первые шаги на телевидении. Они познакомились в гостях у однокурсницы Татьяны. Ей в тот момент было 22 года, а Валерию - 35. "Мы как-то пикировались почему-то. Я запомнила, что он меня все время подтрунивал, а ему так же отвечала. А потом он мне как-то позвонил и предложил поехать за город". - вспоминает с улыбкой звезда.
Когда Веденеева села в машину, то увидела на заднем сиденье большую корзину помидоров. "Потому что я вечером рассказывала, что я из Волгограда, там у родителей была дача посреди острова. И там Ахтуба - есть такое место на другой стороне, где растут, мне казалось, самые вкусные в мире помидоры", - поведала знаменитость. Валерий, по-видимому, запомнил эту историю, купил Татьяне целую корзину и сказал: "Чтобы тебе не было скучно, ешь помидоры".
Поженились они спустя полгода отношений и были счастливы вместе 15 лет. А развелись, потому что Валерий начал пить. "Проблемы начались с того, что начались проблемы во всей стране - 90-е годы. Он был художником. У людей не было работы вообще. Он был очень известным в Москве реставратором, но на этот момент ни у кого не было возможности что-то реставрировать, даже если у кого-то и были уникальные картины", - рассказала Татьяна.
По ее словам, Валера, как и многие творческие люди, переживал свою невостребованность. "Появился алкоголь. Но это было ладно. Ужас был в том, что я очень много работала. Ребенок находился с отцом. Возвращаясь домой, я видела бутылку коньяка на столе, слышала работающее радио и видела сына, который играл где-то один", - едва не плача сообщила Веденеева.
После разрыва с мужем она осталась с ним в хороших отношения, а их сын Дима и вовсе был близок с отцом. Три года назад Валерий умер от рака легких. Дмитрий до последнего был рядом с папой и делал все, чтобы облегчить его страдания.
ИСТОЧНИК KP.RU