Кудрявцева в ужасе после признания Веденеевой о ребенке

Татьяна Веденеева рассказала историю любви и разрыва со своими мужем. Также телеведущая шокировала Леру Кудрявцеву признанием о ребенке.

Татьяна Веденеева познакомилась со своим вторым мужем Юрием Бегаловым, когда брала у него интервью. В тот момент она была замужем за художником Валерием Шапошниковым, а бизнесмен был женат. Покорил ее Юрий неожиданным подарком. Бегалов подарил ей путевку на Канарские острова, где они смогли поближе познакомиться. Но, по словам Татьяны, между ними ничего не произошло в той поездке. Потом еще год они периодически встречались в Москве.

В один из таких дней, Веденеева задала ему вопрос: "Что ты на меня так смотришь, прямо не моргаешь?". Юрий ответил ей: "Потому что я тебя люблю". Шокированная Татьяна только и смогла произнести: "Спасибо". Предложение руки и сердца она получила, когда они уже два года жили вместе.

Вместе пара была счастлива 15 лет, ради Юрия Татьяна забыла о карьере. В студии программы "Секрет на миллион" Веденеева призналась: у нее и Юрия мог быть общий ребенок. Но когда Татьяна была беременна, случилась беда. Она поехала с Юрием на рыбалку. Там телеведущая упала с обрыва в воду. Через два дня Татьяна отправилась на выступление Тины Тернер. Долгая дорога сказалась на состоянии ее здоровья. Срок был около четырех месяцев. Ребенка она потеряла.

tatyana.vedeneeva Татьяна Веденеева прекрасно выглядит в свои 65 лет

После этого признания на глазах Леры Кудрявцевой навернулись слезы, а на лице застыл ужас. Кажется, Лера даже побледнела, но взяла себя в руки и продолжила беседу со своей гостьей.

Татьяна, увидев реакцию коллеги по цеху отметила, что она и ее муж думали о новых попытках завести детей. "Но потом нужда отпала, - заявила Веденеева. - Появилась какая-то другая женщина помоложе, которая поехала тоже на рыбалку и забеременела. А потом выяснилось, что мальчик. Ну и все, я сама ему предложила…"

tatyana.vedeneeva Ради второго мужа Веденеева забыла о карьере

О сопернице Татьяна узнала случайно, когда с утра собирала бумаги мужа. Она увидела странные расходы, в том числе на автомобиль Mercedes - такой машины в их семье не было. Когда муж проснулся, Веденеева спросила его об этом.

"Я помню, какое было у него на лице такое выражение - одновременно страх, недоумение, гнев. Он сказал: «А почему ты читаешь мои бумаги?». А я ни разу в жизни не посмотрела ни в его телефон, ни в кошелек, ни в бумаги, клянусь здоровьем всех своих родственников. Он сказал: «Это мой приятель, он живет в другом городе, он меня просил последить за машиной». А еще одна вещь там была написана - аренда квартиры. И там была какая-то астрономическая сумма. И я спросила: «Аренда квартиры - это тоже приятелю?»".

После этого муж выхватил у нее бумаги. После этого случая Татьяне стала звонить какая-то девушка каждый вечер. "В такое время, когда человек должен быть дома, но она понимала, что его дома нет. И говорить: «А Юру можно?». Я: «А кто его спрашивает? Что-нибудь передать?». Она вешала трубку".

Когда Юрий вернулся из очередной "командировки", Татьяна предложила ему разъехаться. Два года они прожили раздельно, и потом мужчина попросил у Татьяны развод.

tatyana.vedeneeva Первый муж телеведущей умер от рака

Телеведущая также рассказала о том, что произошло с ее первым мужем. Валерий Шапошников был на 13 лет старше Татьяны, которая только-только начинала делать первые шаги на телевидении. Они познакомились в гостях у однокурсницы Татьяны. Ей в тот момент было 22 года, а Валерию - 35. "Мы как-то пикировались почему-то. Я запомнила, что он меня все время подтрунивал, а ему так же отвечала. А потом он мне как-то позвонил и предложил поехать за город". - вспоминает с улыбкой звезда.

Когда Веденеева села в машину, то увидела на заднем сиденье большую корзину помидоров. "Потому что я вечером рассказывала, что я из Волгограда, там у родителей была дача посреди острова. И там Ахтуба - есть такое место на другой стороне, где растут, мне казалось, самые вкусные в мире помидоры", - поведала знаменитость. Валерий, по-видимому, запомнил эту историю, купил Татьяне целую корзину и сказал: "Чтобы тебе не было скучно, ешь помидоры".

Поженились они спустя полгода отношений и были счастливы вместе 15 лет. А развелись, потому что Валерий начал пить. "Проблемы начались с того, что начались проблемы во всей стране - 90-е годы. Он был художником. У людей не было работы вообще. Он был очень известным в Москве реставратором, но на этот момент ни у кого не было возможности что-то реставрировать, даже если у кого-то и были уникальные картины", - рассказала Татьяна.

tatyana.vedeneeva Татьяна Веденеева упала с обрыва и потеряла ребенка

По ее словам, Валера, как и многие творческие люди, переживал свою невостребованность. "Появился алкоголь. Но это было ладно. Ужас был в том, что я очень много работала. Ребенок находился с отцом. Возвращаясь домой, я видела бутылку коньяка на столе, слышала работающее радио и видела сына, который играл где-то один", - едва не плача сообщила Веденеева.

После разрыва с мужем она осталась с ним в хороших отношения, а их сын Дима и вовсе был близок с отцом. Три года назад Валерий умер от рака легких. Дмитрий до последнего был рядом с папой и делал все, чтобы облегчить его страдания.