Татьяне Веденеевой сделали неудачную пластику
Татьяна Веденеева рассказала о неудачной пластической операции. Знаменитость показала шокирующие последствия хирургического вмешательства.
"Люди не рождаются с морщинами и мешками под глазами - они появляются с возрастом. Их не то что можно корректировать, а даже нужно, если есть на это деньги и если вы хотите выглядеть хорошо и современно", - заявила Татьяна Веденеева.
Она сообщила, что страдала от припухлостей под глазами. "Я пошла и буквально в один день - мне сказали, что место освободилось, - сделала блефаропластику. Это было за границей. Но потом я очень долго жалела об этом. У меня припухлость была на самом деле под одним глазом", - призналась знаменитость Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" .
Результатом телеведущая осталась недовольна. Она продемонстрировала коллеге по цеху разрезы под глазами. "Этого можно было избежать", - посетовала телеведущая.
По ее словам , сейчас можно сделать не разрезая, через прокол. "А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какие-то более запавшие", - не унимается Веденеева.
Также она призналась, что делает уколы ботокса. Без них, как она считает, нельзя обойтись. Но эти уколы, отметила Веденеева, она начала делать очень поздно.
Лера с пониманием отнеслась к признанию Татьяны. Ведь Кудрявцева всегда близко к сердцу воспринимает все откровения своих звездных гостей.
Татьяна Веденеева уже не раз в свои 65 лет прибегала к пластике. Актриса говорит, что осознанно пошла на это и считает, что пластическая хирургия - верный путь сохранить свою молодость и красоту. Татьяна делала подтяжку лица, меняла форму губ. После этого многие писали, что актрису просто не узнать, а многие поклонники просили вернуть им их "старую" тетю Таню.
Зрители полюбили Татьяну Веденееву по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя" и по программе "Спокойной ночи, малыши". По некоторым данным, первую пластическую операцию она сделала в 2011 году.
ИСТОЧНИК KP.RU