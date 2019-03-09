2019-03-09T19:44:44+03:00
Звезды

Татьяне Веденеевой сделали неудачную пластику

Телеведущая показала Лере Кудрявцевой разрезы под глазами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Веденеева рассказала о неудачной пластической операцииТатьяна Веденеева рассказала о неудачной пластической операцииФото: Instagram.com
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Татьяна Веденеева рассказала о неудачной пластической операции. Знаменитость показала шокирующие последствия хирургического вмешательства.

"Люди не рождаются с морщинами и мешками под глазами - они появляются с возрастом. Их не то что можно корректировать, а даже нужно, если есть на это деньги и если вы хотите выглядеть хорошо и современно", - заявила Татьяна Веденеева.

Она сообщила, что страдала от припухлостей под глазами. "Я пошла и буквально в один день - мне сказали, что место освободилось, - сделала блефаропластику. Это было за границей. Но потом я очень долго жалела об этом. У меня припухлость была на самом деле под одним глазом", - призналась знаменитость Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" .

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Веденеева показала шокирующие последствия хирургического вмешательства
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Результатом телеведущая осталась недовольна. Она продемонстрировала коллеге по цеху разрезы под глазами. "Этого можно было избежать", - посетовала телеведущая.

По ее словам , сейчас можно сделать не разрезая, через прокол. "А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какие-то более запавшие", - не унимается Веденеева.

Также она призналась, что делает уколы ботокса. Без них, как она считает, нельзя обойтись. Но эти уколы, отметила Веденеева, она начала делать очень поздно.

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Татьяна Веденеева уже не раз в свои 65 лет прибегала к пластике
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Лера с пониманием отнеслась к признанию Татьяны. Ведь Кудрявцева всегда близко к сердцу воспринимает все откровения своих звездных гостей.

Татьяна Веденеева уже не раз в свои 65 лет прибегала к пластике. Актриса говорит, что осознанно пошла на это и считает, что пластическая хирургия - верный путь сохранить свою молодость и красоту. Татьяна делала подтяжку лица, меняла форму губ. После этого многие писали, что актрису просто не узнать, а многие поклонники просили вернуть им их "старую" тетю Таню.

Зрители полюбили Татьяну Веденееву по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя" и по программе "Спокойной ночи, малыши". По некоторым данным, первую пластическую операцию она сделала в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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