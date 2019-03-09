Татьяне Веденеевой сделали неудачную пластику

Татьяна Веденеева рассказала о неудачной пластической операции. Знаменитость показала шокирующие последствия хирургического вмешательства.

"Люди не рождаются с морщинами и мешками под глазами - они появляются с возрастом. Их не то что можно корректировать, а даже нужно, если есть на это деньги и если вы хотите выглядеть хорошо и современно", - заявила Татьяна Веденеева.

Она сообщила, что страдала от припухлостей под глазами. "Я пошла и буквально в один день - мне сказали, что место освободилось, - сделала блефаропластику. Это было за границей. Но потом я очень долго жалела об этом. У меня припухлость была на самом деле под одним глазом", - призналась знаменитость Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" .

tatyana.vedeneeva Веденеева показала шокирующие последствия хирургического вмешательства

Результатом телеведущая осталась недовольна. Она продемонстрировала коллеге по цеху разрезы под глазами. "Этого можно было избежать", - посетовала телеведущая.

По ее словам , сейчас можно сделать не разрезая, через прокол. "А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Они стали какие-то более запавшие", - не унимается Веденеева.

Также она призналась, что делает уколы ботокса. Без них, как она считает, нельзя обойтись. Но эти уколы, отметила Веденеева, она начала делать очень поздно.

tatyana.vedeneeva Татьяна Веденеева уже не раз в свои 65 лет прибегала к пластике

Лера с пониманием отнеслась к признанию Татьяны. Ведь Кудрявцева всегда близко к сердцу воспринимает все откровения своих звездных гостей.

Татьяна Веденеева уже не раз в свои 65 лет прибегала к пластике. Актриса говорит, что осознанно пошла на это и считает, что пластическая хирургия - верный путь сохранить свою молодость и красоту. Татьяна делала подтяжку лица, меняла форму губ. После этого многие писали, что актрису просто не узнать, а многие поклонники просили вернуть им их "старую" тетю Таню.

Зрители полюбили Татьяну Веденееву по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя" и по программе "Спокойной ночи, малыши". По некоторым данным, первую пластическую операцию она сделала в 2011 году.