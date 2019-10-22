Лазарев и Киркоров «рожали» в США, чтобы не лишиться своих детей от суррогатных мам

Суррогатное материнство на пике моды: знаменитости как будто через день «штампуют» дочек-сыночков. В конце сентября Сергей Лазарев на всю страну объявил, что во второй раз стал отцом — теперь, кроме пятилетнего Никиты он воспитывает годовалую Анечку. Дети певца - брат с сестрой по обоим родителям. Чтобы они появились на свет, неженатому артисту понадобилась помощь сразу трех женщин: одной биологической мамы и двух суррогатных (детей артиста вынашивали разные сурмамы).

Еще раньше тем же путем прошел другой звездный холостяк Филипп Киркоров, у которого от таинственной избранницы появились дочь Алла-Виктория и сын Мартин (разница у детей поп-короля всего семь месяцев — то есть их рожали разные женщины). А сколько еще звездных пар завели малышей из «чужого живота»: Алла Пугачева и Максим Галкин, Дмитрий и Елена Маликовы, Эммануил Виторган и Ирина Млодик, Алена Апина и Александр Иратов, по слухам — Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев… Неужели завести «детей из пробирки» так просто — были бы деньги?

Певец Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ТЕМНОЙ НОЧЬЮ И С ЧЕРНОГО ХОДА

В России услуги сурмамы стоят в среднем от 1,5 до 3 млн рублей (эта сумма включает гонорар женщине и агенству, питание, медпроцедуры и тп). И каждый год в стране около 5000 человек находят такие деньги, чтобы стать родителями.

- В последнее время клиенты стали более подготовленными — люди сначала создают эмбрионы, замораживают их и приходят к нам уже с готовым, если так можно сказать, материалом, - рассказывает «КП» Владислав Мельников, директор «Европейского центра суррогатного материнства», который занимается подбором сурмам. - Таких продвинутых уже 15-20%. Мы гарантируем конфиденциальность любому клиенту, но когда обращаются знаменитости, все проходит в обстановке особой секретности. Например, когда артист приходит в клинику сдавать свой биоматериал (сперматозоиды или яйцеклетки — Ред.), он подъезжает к черному ходу, быстро и незаметно проходит в лабораторию. Зачастую для большей конфиденциальности просят назначить визит на поздний вечер — врач специально остается после работы, чтобы принять такого клиента.

Знаменитости далеко не всегда знакомятся с сурмамами — зачастую женщина не знает, кому после родов отдаст малыша. У каждой такой «мамы на прокат» есть свой куратор — специально обученный сотрудник, который пару раз в неделю приезжает сделать снимки, репортажи для биологических родителей, проверить, что у нее в холодильнике и тп. Кроме того, звезды просят себе индивидуального менеджера, который бы занимался только их программой суррогатного материнства.

- А еще известные люди приводят родственника либо друга, который всегда может быть на связи. У артиста, допустим, концерт, он не может подойти к телефону — тогда все новости докладываем его представителю, - отмечает Мельников. - Еще одна особенность: если знаменитостям требуется донорская сперма или яйцеклетка, они выбирают не анонимных доноров, а индивидуальных. У первых указаны только рост, вес, цвет волос, раса. Заказчик не может встретиться с этим человеком, не видит его фотографию и никакой другой информации. Индивидуальный донор дороже, зато в анкете указаны все персональные данные, сведения о здоровье, образовании, можно подобрать желаемую внешность и даже увидеться с человеком. Кстати, клиент может даже привести за руку своего знакомого, готового стать донором. Но среди артистов таких случаев не было.

Когда ребенок рождается для пары, состоящей в браке, особых проблем не возникает: звездные семейства приходят в ЗАГС с пакетом документов и получают свидетельство о рождении, куда вписаны их имена. А вот одиночкам приходится куда сложнее.

ОТЦЫ-ХОЛОСТЯКИ ВНЕ ЗАКОНА

Таких отцов-одиночек, как Лазарев и Киркоров — около 5% от всех клиентов клиник суррогатного материнства. Это примерно 250 человек в год, их число постоянно растет.

- Обычно это мужчины 38-44 лет с неплохим достатком. У каждого свои причины, но много случаев, когда человек развелся, и бывшая жена категорически запрещает общаться с ребенком, - продолжает агент. - И на этот раз они уже хотят подстраховаться — стать единственным родителем, чтобы в дальнейшем никто не смог отнять их чадо (у Филиппа и Сергея причины не такие трагичные — оба, мол, хотели детей, а свою единственную так и не встретили. - Ред).

Увы, закон к таким папам лицом пока не повернулся: по Семейному кодексу РФ, которым пользуются ЗАГСы, родителями «суррогатных» детишек могут стать только официально зарегистрированные супруги. Есть, правда, еще одна норма — закон «Об основах охраны здоровья граждан», где указаны еще одинокие женщины и пары без штампа в паспорте. А про холостяков снова забыли! Из-за этого пробела отцам-одиночкам, чтобы получить свидетельство о рождении на своих детей с прочерком в графе «мать» (такие в стране выдают с 2010 года), приходится обивать пороги судов.

Услуги суррогатной мамы стоят в России в среднем от 1,5 до 3 млн рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Иногда суд обязывает ЗАГС выдать свидетельство за одно заседание, но бывает, что это затягивается на долгие месяцы, - разводит руками Владислав Мельников. - Обязательно вызывают органы опеки, сейчас стали приглашать еще сурмам... У нас был даже случай, когда процесс шел почти год и мы дошли до Верховного суда. Все инстанции упорно отказывали бедному папе, придумывая разные формулировки. А закончилось это все чудовищным юридическим казусом. Знаете, что нам порекомендовали в кулуарах суда? Чтобы родной отец усыновил собственного ребенка! Хотя у нас на руках была справка о генетическом совпадении, это не помогло: пришлось проводить процедуру усыновления.

Есть, конечно, еще один вариант: фиктивный брак — женишься на первой встречной, потом подыскиваешь подходящего донора, затем — суррогатную маму… Ходить по судам в этом случае не придется, но звезды не готовы так рисковать.

- Во-первых, в случае развода придется делить «совместно нажитое имущество». А случись что с отцом, не дай бог, тогда ребенок останется с фиктивной женой, которая матерью ему не является. И она будет пользоваться всем имуществом погибшего мужа до 18-летия ребенка, - предупреждает агент.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА ДЛЯ БОГАТЫХ

Из-за такой дискриминации одинокие папы все чаще едут «рожать» в Америку. Кстати, Киркоров не скрывает, что его дети появились на свет в США. Лазарев же отмалчивается, но однажды признался: желание завести ребенка появилось у него на отдыхе в Штатах, когда увидел, как мужчина с сынишкой купались в океане.

- Да, Калифорния — это «репродуктивная Мекка» для родителей всего мира, куда и наши мужчины вынуждены ехать, чтобы стать отцами без всяких проблем, - уверен директор компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев, специалист по суррогатному материнству и ЭКО и связанными с ними правовыми проблемами. - Там на сроке 20 недель беременности они заключают соглашение с сурмамой, и на основании этого документа судья за 15 минут провозглашает их официальным родителем будущего малыша. Через 3-5 дней после родов одинокие папы спокойно получают американский паспорт на ребенка и могут ехать восвояси. Кстати, такие дети автоматически становятся гражданами Соединенных Штатов, а по приезде в Россию на них уже без проволочек выдают свидетельство о рождении.

Певец Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Аней.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роды в Америке без шума и пыли могут позволить себе разве что очень состоятельные папы. Обойдутся они в разы дороже, чем в России: в среднем 180-250 тысяч долларов (11,5 — 16 млн рублей).

- Однако, тем, кто не собирается жить в США даже при наличии высоких доходов я бы не рекомендовал ехать за малышом в Америку, ведь потом этот ребенок всю оставшуюся жизнь вынужден будет платить налоги в этой стране, - предупреждает юрист.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Проверяет ли опека знаменитых отцов-одиночек?

Одиноким родителям взять малышей из детдома очень непросто — замучают проверками. Мол, дети должны расти в полной семье, с определенным достатком и тд и тп. А вот в семьях, где дети рождены от сурмам, другая ситуация.

- В случае усыновления вы берете чужого ребенка, а здесь — свой, кровный. Чего там надзирать? Опека к таким семьям не ходит, и слава богу, - говорит Константин Свитнев. - Прийти могут лишь в одном-единственном случае: если поступила жалоба, например, от соседей или врачей поликлиники, что ребенка как-то не так воспитывают.

А вообще одиноких пап у нас в России сильно дискриминируют! Например, чиновники не дают им материнский капитал, и своих законных денег приходится добиваться в суде. Конечно, на это решаются единицы — люди не хотят лишней публичности и шумихи.

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

Общаги для сурмам

- Есть несколько компаний, которые, чтобы сэкономить, расселяют суррогатных мам в хостелах по пять человек в комнате или арендуют для них санатории за городом — получается что-то вроде общежития для сурмам, - рассказывает агент Владислав Мельников. - Мы такое не практикуем, потому что каждый случай требует индивидуального подхода. Мы предлагаем клиентам два варианта: либо сурмама остается в своем городе под присмотром нашего куратора, либо переезжает в город биологических родителей. Идеальное размещение, на мой взгляд — две беременные женщины в двухкомнатной квартире. Психологически им так проще в незнакомом городе, есть, с кем поговорить.