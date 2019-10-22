Медведев предложил отдать низкоквалифицированный труд роботам

Представляете, выходишь утром на улицу, а там вместо привычного мигранта из Средней Азии, тротуары подметает дворник-робот. А в подъезде тебя приветствует робот-консьержка. Возможно ли такое в ближайшем будущем обсуждали во вторник на московском международном форуме «Открытые инновации» в Сколково.

- Все новое всегда вызывает беспокойство. Страх перед конкуренцией с машинами еще в 17-18 веках приводил к чему? Рабочие эти машины просто старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурента, - заметил премьер Дмитрий Медведев. - Но за четыре столетия с момента промышленной революции машины не смогли вытеснить людей. И по всей вероятности, не смогут это сделать.

Медведев напомнил, что сегодня ученые прогнозируют появление в ближайшие два года 133 миллионов новых рабочих мест взамен исчезающих 75 миллионов традиционных. В то же время сегодня в мире работают уже больше 2,5 миллионов роботов. Прежде всего, в таких технологически развитых странах, как Южная Корея, Германия, Сингапур.

- Уровень занятости в этих странах высокий, но тем не менее, мы все равно должны готовиться к серьезной переквалификации людей. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. А низкоквалифицированный труд должен отходить, в конечном счете, к роботам, а люди должны обладать так называемыми «мягкими» навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы и, наверное, в этом самая большая сложность, - заметил Медведев.

Медведев также рассказал, что считает возможным изменить правила дорожного движения (ПДД), чтобы по дорогам могли ездить беспилотные автомобили.

- Я собирал всех, и сотрудников Генпрокуратуры, МВД, которые прежде всего за этим наблюдают. Нужно просто правила изменить, - сказал Медведев.

Сейчас беспилотник может выезжать на дорогу только, если в нем сидит водитель, пусть даже не принимающий никакого участия в управлении.

- Мы договаривались заниматься беспилотными автомобилями, но из-за сложной системы сертификации на дорогах тестируются всего 55 таких автомобилей, и часть из них ездит по территории Сколково. Из-за регуляторных барьеров мы не смогли их ввести столько, сколько надо, - признался Медведев.

И привел сравнение: в США сертифицировано 1,5 тысячи беспилотных авто, в Китае - 400.

- Мы должны ускорять вывод новых технологий на рынок. И для этого принимать не запретительные, а дозволительные нормы, - заявил премьер.

По расчетам правительства, в ближайшие годы на развитие цифровой экономики потратят более 1,6 трлн рублей. Медведев также обратил внимание на необходимость защиты персональных данных. Он напомнил, что в России с 1 марта 2020 года планируется запустить в пилотном режиме электронный паспорт.

- Уже сейчас только государственные информационные системы содержат более 80 терабайт информации. Желающих завладеть такими огромными массивами в мире все больше, кибератаки в мире происходят в каждые 14 секунд. Россия, как и другие страны, работает над развитием национальной системы в области обеспечения кибербезопасности. Ни один хакер не должен иметь возможность обрушить целиком всю банковскую систему страны, - сказал Медведев.

Правда, есть у кибербезопасности и обратная сторона.

- Обеспечение тотальной безопасности в цифровом мире имеет свою цену: это угроза утраты приватности, то есть, по сути, утрата частной жизни. Грань между частным и публичным пространством очень тонкая, буквально любой шаг человека, его экономические и социальные действия фиксируются окружающими нас устройствами. А это создает риски ограничения свобод, риски манипулирования человеком, и необходимо выстраивать этот самый хрупкий баланс между безопасностью и гарантиями защиты частной жизни, - отметил Медведев.