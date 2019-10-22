На стол вместо свалки: волонтеры спасают продукты от уничтожения, чтобы накормить нуждающихся

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в годовом выражении составила 20 миллионов человек. Такие люди живут в каждом регионе нашей страны, они вынуждены экономить на всем, и еда - первая статья расходов, которую человек безжалостно урезает. В это же время ежегодно до 700 тонн продуктов, лежащих на полках в супермаркетах, остаются нераспроданными*. Большая часть, невзирая на срок годности, отправляется гнить на свалке.

ВИРТУАЛЬНЫЙ БАНК ЕДЫ

Решать проблему перераспределения продуктов в мире начали больше полувека назад, тогда в Европе и Америке появились первые банки еды - склады, куда предприниматели отгружают непроданные излишки, а нуждающиеся их забирают. В России первый и единственный банк еды работает с 2012 года. Наша страна огромна, поэтому традиционное понятие «склада» или «банка» с учетом территории трансформировалось.

- Технология, которую мы создали, уникальна даже для мирового опыта, - рассказывает руководитель Фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова. - У обычного банка еды есть склад, есть «донор», который жертвует продукты, а затем то, что было получено, раздают нуждающимся. Мы решили, что наш склад будет виртуальным, тогда мы, сидя в Москве, сможем оказывать помощь огромному количеству регионов.

Из пожертвованных продуктов добровольцы формируют продуктовые наборы. Фото: предоставлено Фондом продовольствия «Русь»

Еда, собранная фондом «Русь», кормит всю страну: в прошлом году волонтеры распределили более 6 тысяч тонн продуктов от Москвы до Дальнего Востока.

- Мы выстроили систему работы с партнерами по всей России и опираемся на их опыт. Нам помогают церковные приходы, центры социального обслуживания, некоммерческие благотворительные организации. Важно, чтобы региональный партнер максимально четко выстроил работу на месте, доставляя помощь нуждающимся. Отгрузки идут ежедневно: менеджерам поступают списки продуктов, бытовой химии, средств гигиены, которые могут быть переданы на благотворительность от той или иной компании-партнера в Москве или в регионе, мы смотрим позиции, объем, количество людей, стоящих на учете, согласовываем с региональным партнером доставку, и почти день в день у бабушки, дедушки или нуждающейся семьи на столе появляется тот или иной продукт.

30 ТЫСЯЧ ТОНН СПАСЕНО

Системный сбор продуктов невозможен без участия крупных компаний и ритейлеров. Сейчас волонтеры собирают по 6 тысяч тонн гуманитарной помощи в год, и эта цифра могла бы вырасти. Но многим производителям дешевле утилизировать - тогда товар не будет считаться доходом, соответственно не придется платить налог с прибыли. Пожертвования же считаются реализацией, облагаемой налогом, в больших объемах для компании это влетает в копеечку.

- Многим проще и дешевле утилизировать нераспроданный товар, чем передать его на благотворительность. Мы распределяем огромные объемы, но могли бы делать еще больше, ведь нуждающихся в нашей стране очень много, а мы везем продукты не дальше 700 километров от склада. Если бы были приняты соответствующие налоговые правки, которые с финансовой точки зрения выравняли утилизацию и пожертвование, было бы намного проще. А пока крупные ритейл-сети упираются в элементарные расчеты.

За семь лет фонд «Русь» спас от участи гнить на свалке 30 тысяч тонн продуктов. Банки еды решают не только социальную проблему, но и экологическую: за любой палкой колбасы или пакетом молока стоят ресурсы - вода, энергия, земля, силы. И все это бездарно пропадает, если покупатель не стал брать с полки тот или иной товар. Более того, выделяясь из пищевых отходов, вредные вещества (метан, оксиды серы, сероводород) негативно влияют на качество воздуха, а значит, и на здоровье человека.

Еду нуждающимся доставляют день в день, сразу после пожертвования «донора». Фото: предоставлено Фондом продовольствия «Русь»

ПРИВЫЧКА ПОМОГАТЬ

Год за годом добровольцы приучают обычных покупателей супермаркетов к продовольственным акциям. В магазинах людей встречают волонтеры и предлагают поучаствовать в благотворительном марафоне, купив продукты не только для себя, но и для нуждающихся: чай, кофе, макароны, крупы, масло - то, что не относится к скоропортящимся товарам. Затем волонтеры собирают из этого продуктовые наборы и адресно разносят людям.

- В конце года в Москве пройдет масштабная акция в сети супермаркетов «Пятерочка». Будет участвовать тысяча магазинов - для нас это беспрецедентный формат! Волонтеры в таких мероприятиях - это огромная движущая сила, без них такой проект невозможен. Они соберут продукты, увезут на склад, сформируют наборы и привезут их нуждающимся. Каждый в таком проекте может найти себя и поучаствовать.

КАК ПОМОЧЬ?

Помощь доброму делу фонда можно оказать несколькими способами: сделать финансовое пожертвование, поучаствовать в благотворительных марафонах в качестве добровольца или донора еды, можно стать автоволонтером - помочь развезти продуктовые наборы для нуждающихся, производители же могут стать партнерами этой доброй команды, чтобы перестать выбрасывать хорошие продукты на свалку.

Подробную информацию об акциях фонда и способах помощи ищите на сайте foodbanks.ru