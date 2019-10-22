Герман Стерлигов: Чем больше украдут из медицины, тем больше выживет людей

- Герман Львович, вы в 24 года стали одним из первых миллионеров страны — еще в СССР - и клуб соратников тогда основали, а сегодня тех, у кого на счету более «лимона» в валюте — уже почти 250 тысяч в России. Откуда столько?

- Дело в том, что нам с Запада постоянно шлют деньги. Огромное количество, на разные проекты. На захоронение ядерных отходов, на строительство атомных электростанций, на строительство дорог .

- Зачем?

- Это необходимо для будущих экспедиционных корпусов. На все это идут чудовищные деньги с Запада. Конечно, об этих деньгах СМИ не известно. Ну кто вам будет докладывать, сколько у нас на атомную энергетику идет денег из Западной Германии?

- Какая связь между этими, как вы говорите, "средствами Запада", и ростом числа российских миллионеров?

- Эти деньги, слава богу, разворовывается. Запад очень возмущен этим воровством. Потому у нас мало захоранивается отходов. Оттого мало строится атомных станций. В итоге запад все время бухтит, что у нас все разворовывают - вот откуда столько миллионеров. Все оттуда же оттуда — от тех денег, что шлют с запада!

- Как говорил герой некогда популярного голливудского боевика «какие ваши доказательства?»

- Бен Бернанки (бывший глава Совета управляющих Федеральной резервной системой США — ред.) говорил, что над Россией впору рассеивать доллары с вертолетов, чтобы они доставались простым людям и увеличивали долларовую массу в российском обороте, а не тем, кто сидит в Москве. Проблема Запада в том, что их деньги валом идут в Россию, а мы не можем печатать больше рублей, чем конкретная сумма, обеспеченная долларовой массой И хозяева, которые в Лондоне, а не в Вашингтоне возмущены тем, что их проекты не реализовываются. В инфраструктуру и в энергетику деньги почти не доходят.

- То есть эти миллионеры — те, кто имеют отношение к западным поступлениям?

- Все эти миллионеры — чиновники, в основном. Ну какой там малый-средний бизнес?! Идет обычное отмывание. Если бы деньги не разворовывались — у нас вы бы вообще все передохло, не только пчелы. И дай бог, чтобы больше разворовывали! Чтобы все инициативы не претворялись в жизнь, которые губят окружающую среду. Почему именно сейчас появляются девочки Греты, которые начинают кричать «катастрофа» - и тут же предлагают методы, которые только усугубят это? Кстати, деньги разворовывают и в Китае и в Индии.

- Вы так радуетесь разворовыванию западных денежных потоков...

- Чем больше их их денег разворовывают, тем лучше. Придет время - и мы будем вешать мемориальные доски на домах тех, кто воровал. Это герои нашего времени. Они избавляют нас от тех ужасов, что идут к нам с запада. Особенно хорошо, когда разворовываются деньги, которые идут на поганую медицину и являются средствами утилизации населения. Люди гибнут в медицинских экспериментах — аборты, трансплантология. Чем больше будет украдено денег из медицины, тем больше выживет людей. Остальное ахинея.

- Сколько молодых миллионеров было в России, когда 28 лет назад вы создавали свой клуб?

- По уставу клуба молодых миллионеров членство в нем было закрытым. И сроков давности не имеет. Два открытых члена были по понятным причинам - это я и мой брат. Речь шла о десятках людей. Из них в живых мало кто остался.