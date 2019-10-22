«Матч ТВ» покажет фильм о легендарном турне «Динамо»

Картина расскажет о блестящем турне советских футболистов после войны. В товарищеских матчах против «Челси», «Арсенала», «Кардиффа» и «Рейнджерс» гости оформили общую победу со счётом 19:9.

В состав той легендарной динамовской команды входили Константин Бесков, Всеволод Бобров, Алексей Хомич и другие легенды того времени…

На играх в общей сложности побывало практически 300 тысяч зрителей. Матчи доказали всему миру конкурентоспособность советского футбола на международной арене. Вскоре Федерация футбола СССР вступила в ФИФА.

В съёмках фильма приняли участие популярные артисты театра и кино: Валерий Баринов, Павел Деревянко, Андрей Мерзликин и другие. В качестве экспертов выступили заслуженные деятели искусства и представители футбольного мира: Владимир Познер, Сергей Степашин, Карен Шахназаров, Станислав Черчесов, Валерий Газзаев, Игорь Акинфеев.

Актёр Валерий Баринов: «Ленту о легендарной поездке московского «Динамо» в Британию снимали люди, которые не равнодушны к футболу и его истории. Я хочу выразить им огромную благодарность за то, что они не забывают о достижениях нашего футбола».

Михаил Тюркин (руководитель проекта): «Фильм «С мячом в Британию» – это колоссальное количество популярных людей. Почему популярных? Потому что о великих событиях должны говорить великие люди».