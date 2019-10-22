2019-10-22T18:38:13+03:00
Звезды

«Где же ты, моя принцесса?»: жена Олега Газманова ищет в соцсетях невесту для сына-красавца

21-летний Филипп, усыновленный певцом в младенчестве, вырос и стал завидным холостяком
Алена МАРТЫНОВА
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Филипп ГазмановФилипп ГазмановФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рельефные бицепсы, широкая грудь и кубики пресса — Филипп Газманов, охотно демонстрирующий в Инстаграме свои достоинства, определенно нравится девушкам. На страничку знаменитого отпрыска, который сейчас учится и живет в Великобритании, подписаны 74 тысячи человек, и каждое фото поклонницы засыпают сотнями комментариев. Но вот незадача: видный парень засиделся в холостяках.

Исправить это решила его мама Марина Газманова, которая, как отмечают поклонники, в свои 50 выглядит на пару десятков лет моложе. После семейного просмотра новой «Малифисенты» жена артиста опубликовала совместный снимок с сыном, отметив, что друзья ее троллят — мол, как и героиня фильма, она оберегает взрослого ребенка от отношений.

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- А вот и неправда, я очень жду хорошую девочку для сына и рада буду поделиться всеми знаниями по пользованию предмета своего обожания! - написала Марина Газманова. - Ау, моя девочка принцесса, ты где? У кого есть дочки, попадающие в возрастной ценз!?

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Филипп Газманов с мамой
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Подписчики в долгу не остались и завалили будущую свекровь предложениями, отметив семейную красоту Газмановых. Напомним, Марина — вторая жена 68-летнего Олега Газманова, по роду занятий — экономист, вместе они с 1997 года.

Тогда женщина, трудившаяся бухгалтером в печальной известной финансовой пирамиде «МММ», переживала непростые времена: ее мужа Вячеслава Мавроди, родного брата Сергея Мавроди, осудили за финансовые махинации. Марина, которая в тот момент была беременна, подала на развод, и из роддома ее с Филиппом забирал уже Олег Газманов. Мальчика он усыновил еще младенцем, и впоследствии сын сменил фамилию Мавроди на Газманов. Кроме того, у певца есть сын от первого брака — 38-летний Родион Газманов и общая дочь с Мариной — Марианна Газманова. В декабре ей исполнится 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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