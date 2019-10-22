2019-10-22T18:35:46+03:00
Экономика

Рыбаки России в этом году добыли в два раза больше сардины иваси

В целом вылов сардины, скумбрии и сайры составил более 120 тысяч тонн
Семен ГОРСКИЙ
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Российские рыбаки на промысле.Российские рыбаки на промысле.
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По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, общий вылов сардины иваси, скумбрии и сайры российскими рыбаками на 22 октября 2019 года составил 120,8 тысяч тонн, что на 38% превышает уровень 2018 года. Основная доля вылова приходится на сардину иваси – 113,3 тысяч тонн, что на 59,4 тысячи тонн выше. Показатели по вылову обсудили на заседании штаба путины по добыче пелагических видов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

А вот скумбрии и сайры пока выловили ниже прошлогоднего уровня. Скумбрии - 5,74 тысячи тонн, сайры - 1,74 тысячи тонн. По данным Росрыболовства, на прошлой неделе промысел пелагических видов рыб вели 39 российских рыбодобывающих судов. Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) Александр Буслов доложил об обстановке на промысле и дал прогноз на ближайший период.

«Наиболее высокие уловы скумбрии ожидаются на фронтах вдоль восточной и западной границ исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России. Ожидается постепенное снижение уловов сардины иваси в связи с отходом скоплений в ИЭЗ Японии, уловы скумбрии будут расти», - сказал Буслов.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил на предстоящей неделе сосредоточить флот на промысле скумбрии.

«Важно, что подошла скумбрия, пошли большие уловы – некоторые суда вылавливают по 400-500 тонн. Поэтому очень важно максимально сосредоточить флот: это рыба, необходимая для рынка, рыбаки должны это учитывать», - сказал Савчук.

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