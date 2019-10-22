50-летняя Анжелика Варум вышла на сцену в латексе и без белья

Анжелика Варум всегда следила за своей формой, поэтому даже в 50 лет может себе позволить костюм «женщины-кошки».

На одном из недавних выступлений Анжелика продемонстрировала поклонникам обновку — комбинезон из латекса.

Наряд так обтягивал стройные формы жены Леонида Агутина, что было очевидно, что Анжелика надела его на голое тело.

Певица Анжелика ВарумФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Имея идеальную фигуру певица умеет правильно ее подчеркивать, - считает историк моды Анатоль Вовк.- Облегающие тело материалы не новы. В начале 90-х Тьерри Мюглер в своих коллекциях использовал много латекса, который мгновенно стал популярным не только на подиуме, но и в повседневной жизни. Следуя волне этой моды, латексные костюмы оставались модными и в 2000-е. Актуальны они и в наши дни. Сам наряд называется «catsuit» (в переводе с англ. - костюм кошки - Ред.). Еще в 1930-е годы он был в моде. Но скорее, как маскарадный костюм для детей. Затем ему нашли применение спортсмены. Он был удобен для акробатики. Часто «catsuit» использовали как форму защитной одежды. Многие звезды выбирали эти костюмы для фильмов, концертов. Среди самых известных костюмов такого кроя стоит выделить комбинезоны Шер, Бритни Спирс, Бейонсе, Леди Гага и многие другие. Костюм Анжелики Варум показывает, что наши звезды эстрады все больше стали ориентироваться на мировые тренды.